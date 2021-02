Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Ergebnisse der letzten beiden Auswärtsspiele ließen die Herzen der Rostocker Fans höher schlagen, doch eine Ruhepause ist den Piranhas nicht vergönnt. Die nächsten drei Spiele stehen auf dem Plan.

Zum Auftakt gibt es am kommenden Freitag ein Heimspiel. Zum letzten Mal in der Hauptrunde treffen die Rostocker auf die Tilburg Trappers. Alle drei bisherigen Partien konnten die Trappers für sich entscheiden. Spielbeginn ist in der Rostocker Eishalle um 20 Uhr. Dieses Mal ohne Schneechaos reisen die Raubfische am Sonntag erneut nach Hamburg. Beim letzten Spiel haben die Ostseestädter den Krokodilen ein Schnippchen geschlagen. Auf ein ähnliches Ergebnis hoffen die Fans auch am Sonntag. Erstes Bully im Eisland Farmsen ist um 17 Uhr. Am Mittwoch reisen die Saale Bulls Halle nach Rostock. Bisher standen sich die Teams erst einmal gegenüber und die Saale Bulls konnten die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Der Gegner des Heimspiels musste in den letzten Spielen auf fünf verletzte Spieler verzichten und war damit in derselben Situation wie die Piranhas. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Die Piranhas stehen derzeit auf dem elften Platz und kämpfen um die Teilnahme an den Pre-Play-offs.

Der REC trifft erneut auf die Tilburg Trappers.