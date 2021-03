Lesedauer: ca. 1 Minute

Das Ergebnis des letzten Heimspiels ließ die Herzen der Fans der Rostock Piranhas höher schlagen. Der REC setzte sich souverän mit 7:0 gegen die EG Diez-Limburg durch. Der nächste Spielemarathon steht aber schon wieder an.

Der Gegner des Auswärtsspiels am Freitag und auch des Heimspiels am Dienstag sind die EXA Icefighters Leipzig. Beide Spiele starten um 20 Uhr. Bisher trafen die Piranhas zwei Mal auf die Leipziger und beide Spiele endeten mit einer Niederlage (2:3, 4:6). Die Icefighters stehen derweil auf dem achten Platz der Oberliga Nord und streben nach einem Play-off-Platz. Mittlerweile auf dem dritten Platz steht der Gegner des Auswärtsspiels am Sonntag. Die Saale Bulls Halle haben ebenfalls die ersten beiden Treffen mit den Piranhas für sich entscheiden (7:4, 4:1).

Die Piranhas konnten trotz des guten Ergebnisses am vergangenen Dienstag ihre Tabellenposition nicht verbessern, da der Elftplatzierte, der Herforder EV, ebenfalls hoch gewann. Und so stehen die Raubfische weiter unter Erfolgszwang, um einen Pre-Play-off-Platz zu erreichen.