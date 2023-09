Lesedauer: ca. 5 Minuten

​Bereits das erste Wochenende der Saison hatte es in der Oberliga Nord in sich. Wer dabei auf Rostock als Tabellenführer setzte, wird bei den Wettbüros sicherlich eine gute Quote erzielt haben.

Dahinter folgen vier Hs: Halle, Hamm, Hannover Scorpions und Hannover Indians. Letztere überraschten nach dem verkorksten heimischen Start mit einem nicht erwarteten klaren Erfolg in Tilburg. Aber auch die zwei Punkte von Essen in Leipzig war so nicht erwartet worden und das Hamm im Westderby gegen Duisburg so klar gewinnen würde, hatte bestimmt auch niemand gedacht.

Tilburg Trappers – Hannover Indians 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Eine echte Überraschung lieferten die Hannover Indians in Tilburg ab. Nach der Heimniederlage gegen Erfurt spielten die Indians eiskalt in Tilburg, kassierten zwar im ersten Drittel einen Rückstand, schossen dann aber fünf Tore in Folge. Tilburg durfte zwar am Ende noch einmal jubeln, aber die Niederlage stand schon vorher fest. Herausragend bei den Gästen das gesamte Team, vor allem aber Keeper Brett Jaeger, der mit 95,8 Prozent Fangquote sein Gegenüber Ruud Leeuwesteijn (86 Prozent) klar ausstach.

Tore: 1:0 (10:58) Brendan Gracel (Hermens, Stempher), 1:1 (32:24) Robin Palka (Stumpe), 1:2 (34:19) Dennis Palka (Messing, Hausinger), 1:3 (49:15) Branislav Pohanka (Schmitz), 1:4 (52:21) Igor Bacek (Salituro, Wolter 5-4), 1:5 (55:09) Matias Varttinen (Bacek, Pohl ENG), 2:5 (58:53) Diego Hofland (Virtanen, Joly 5-4)

Icefighters Leipzig – Moskitos Essen 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) n.V.

In einem ausgeglichenen Spiel landeten die Essener am Ende einen glücklichen Sieg, weil sie bis zur letzten Sekunde kämpften, nicht aufgaben und schließlich mit zwei Punkten belohnt wurden. Beide Teams starteten wie die Feuerwehr, trafen je einmal innerhalb der ersten fünf Minuten. Dann war für über eine halbe Stunde Spielzeit Schluss, ehe Essen kurz vor Ende des zweiten Drittels in Führung ging. Leipzig antwortete schnell, aber erst im dritten Drittel und schien der sichere Sieger, ehe Essen genau 96 Sekunden vor Ende noch den Ausgleich schaffte und nach 100 Sekunden in der Overtime sich auch den zweiten Punkt sicherten.

Tore: 1:0 (03:04) Janis Hübner (Eichelkraut, Schumacher), 1:1 (04:49) Edmunds Augstkalns (Lutz, Anton), 1:2 (38:25) Niklas Heyer (Reimer, Stelzmann), 2:2 (42:18) Dennis Bondarenko (Miethke, Kälble), 3:2 (44:40) Manuel Nix (Farrell), 3:3 (58:24) Sandis Zolmanis (Frick, Biezais 6-5), 3:4 (61:40) Dennis Reimer (Augstkalns, Biezais)

Hammer Eisbären – Füchse Duisburg 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

Vor 800 Zuschauern zeigte sich, dass sich die Hammer Eisbären im Sommer gut und gezielt verstärkt haben und ein echter Pre-Play-off-Anwärter sind. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel zogen die Eisbären im zweiten Drittel mit vier Toren auf und davon und hinterließen ratlose Duisburger. Diese mussten in den abschließenden zwanzig Minuten nur noch ein Tor kassieren, waren jedoch auch nicht in der Lage, bei zehn Torschüssen einmal zu treffen. Das lag allerdings auch an der starken Hammer Defensive mit einem famosen Phillip Maurer im Tor, der am Ende grandiose 96,6 Prozent Fangquote aufweisen konnte.

Tore: 1:0 (06:02) Ben Evanish (Stocker 4-5), 1:1 (18:04) Martin Schymainski (Phillips, Neumann), 2:1 (23:39) Artur Tegkaev (Zuravlev, Reichert), 3:1 (29:06) Thomas Zuravlev (Spacek, Tegkaev), 4:1 (33:39) Lennart Nieleck (Gollenbeck 4-5), 5:1 (39:29) Gianluca Balla (Gollenbeck, Reichert 5-4), 6:1 (50:25) Ben Evanish (Israel, Balla 5-4)

Rostock Piranhas – Herner EV Miners 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Das Duell der neuen Torleute ging diesmal eindeutig an Sebastian Albrecht. Der Keeper der Piranhas glänzte mit überragenden 97,7 Prozent Fangquote und besiegte somit seinen Kontrahenten, den letztjährigen Rostocker Oto Jeschke, der immerhin auch auf starke 94,1 Prozent kam. Damit ist das Spiel gut erklärt, denn es wurde von zwei defensiv starken Mannschaften beherrscht. Die Rostocker, die scheinbar die Handschrift von Trainer Lenny Soccio schnell verinnerlicht haben, standen kompakt und ließen kaum Chancen zu. So fiel das erste Tor zwar schon in der neunten Spielminute durch Mike Mieszkowski, aber der zweite Treffer, ebenfalls erzielt von der Neuerwerbung, traf auch in der 38. Spielminute. Spannend wurde es dann ab der 47. Minute, nachdem Hernes US-Boy Jacobs verkürzen konnte. Erst in der Schlussminute beendete Kilian Steinmann mit einem Empty-Netter die Diskussion nach dem eventuellen Sieger.

Tore: 1:0 (08:21) Mike Mieszkowski (Dansereau 5-4), 2:0 (37:21) Mike Mieszkowski (Bejmo, Tramm 5-4), 2:1 (46:28) Colin Jacobs (Ackers, Krüger), 3:1 (59:23) Kilian Steinmann

Hannover Scorpions – Herforder EV 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Ganz so leicht wie in den Vorbereitungsspielen, als beide Vertretungen schon einmal aufeinandertrafen, war es diesmal nicht. Aber die Scorpions hatten sicher auch nicht damit gerechnet, am ersten Spieltag gleich den aktuellen Tabellenführer herauszufordern. Dementsprechend konzentriert gingen die Scorpions an ihre Aufgabe, trafen durch Kirsch auch schnell, mussten dann 13 Minuten warten, bis es zum zweiten Mal im Herforder Tor klingelte. Die Gäste waren jedoch mit breiter Brust angereist, trafen wenige Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels und hielten die Begegnung für zumindest zehn Minuten relativ offen. Dann zogen die Hausherren das Tempo noch einmal ein bisschen an, trafen bis zur zweiten Pause dreimal und entschieden somit die Begegnung rechtzeitig. Im letzten Drittel stand dann Herford hinten relativ sicher, hatte aber auch Glück, dass die Hannoveraner ihr Zielwasser scheinbar in der Kabine vergessen hatten. Lediglich dem einzigen Vierte-Reihe-Stürmer, Louis Trattner, war es vorbehalten, für das letzten Tor des Tages zu sorgen.

Tore: 1:0 (02:12) Justin Kirsch (Wruck, Kabitzky 5-4), 2:0 (15:26) Christoph Kabitzky (Raabe, Thomson), 2:1 (20:37) Logan deNoble (Hildebrand, Gerstung), 3:1 (29:20) Christoph Kabitzky (Pohl, Raabe), 4:1 (34:53) Dylan Wruck (Airich, Götz), 5:1 (38:52) Julian Airich (Wruck, Götz), 6:1 (54:59) Louis Trattner (Pohl, Kabitzky)

Black Dragons Erfurt – Saale Bulls Halle 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Ein etwas glücklicher Erfolg der Bulls vor der guten Kulisse von 931 Zuschauern. Obwohl die Bulls optisch den Ton angaben, versuchten die Erfurter, wie schon am Freitag mit Nadelstichen zum Erfolg zu kommen. Da auch beide Defensivreihen in den ersten dreißig Minuten felsenfest standen, war das torlose Remis bis dahin kein Wunder. In der 31. Minute gingen dann die Bulls in Führung, als Vihavainen traf. Genau zehn Minuten später konnten die beiden neuen Kontingentspieler der Erfurter ihre Qualität unter Beweis stellen, als Eichstadt Reed bediente und dieser zum Ausgleich traf. In der 49. Minute gelang dann Thomas Merl die erneute Führung der Bulls, die diese nicht abgaben. Erfurt nahm zwei Minuten vor Schluss Keeper Kessler vom Eis, kassierte aber das entscheidende 1:3 99 Sekunden vor dem Ende.

Tore: 0:1 (31:03) Tatu Vihavainen, 1:1 (41:30) Harrison Reed (Eichstadt), 1:2 (48:24) Thomas Merl (Baßler, Schmid), 1:3 (58:21) Martinas Grinius (Vihavainen, Hoffmann ENG)





Oberliga Süd: Vorbereitungsspiele am Wochenende

Tölzer Löwen – SC Riessersee 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) n.V.

Tore: Bad Tölz: Athanasios Fissekis (2), Florian Krumpe; Riessersee: Lubor Dibelka, Philip Ziesche

EC Peiting – Memmingen Indians 7:4 (3:1, 2:1, 2:2)

Tore: Peiting: Brett Ouderkirk (2), Felix Beauchemin-Brassard, Samuel Payeur, Lukas Gohlke, Tobias Beck, Marco Niewollik; Memmingen: Dominik Meisinger, Robert Peleikis, Matej Pekr, Edgars Homjakovs

Bayreuth Tigers – EHC Bayreuth 15:0 (9:0, 3:0, 3:0)

Tore: Tigers: Lars Bergbauer (3), Nicolas Schindler (2), David Stach (2), Brett Schäfer (2), Tom Schwarz (2), Paul Fabian, Samuel Schindler, Steffen Tölzer, Jayden Schubert; EHC Bayreuth: -

EV Füssen – TEV Miesbach 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Tore: Füssen: Julian Straub (2), Philippe Bureau-Blais, Marco Deubler; Miesbach: Bohumil Slavicek

Blue Devils Weiden – Deggendorfer SC 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Tore: Weiden: David Elsner (2), Luca Gläser, Nardo Nagtzaam, Markus Eberhardt, Vincent Schlenker, Vladislav Filin; Deggendorf: -

Passau Black Hawks – TSV Erding 3:6 (1:3, 2:2, 0:1)

Tore: Passau: Liam Blackburn, Jakub Cizek, Santeri Ovaska; Erding: Maximilian Forster (2), Michael Franz, Thomas Matheson, Tomas Plihal, Michael Trox

Höchstadt Alligators – Bayreuth Tigers 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Tore: Höchstadt: Sergei Topol, Jari Neugebauer, Plavs Klanics, Pavel Avdeev; Bayreuth: Tomas Schmidt, Marvin Drothen, Jayden Schubert

Stuttgart Rebels – EHC Königsbrunn 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Tore: Stuttgart: Carlo Wittor, Lukas Traub, Matthew Pistilli, Jannik Herm, Mathias Vostarek; Königsbrunn: Max Petzold, Mika Reuter, Leon Steinberger

Höchstadt Alligators – Heilbronner Falken 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Tore: Höchstadt: Patrik Rypar; Heilbronn: Sam Verelst (2), Tim Detig, Niklas Jentsch, Thomas Supis, Frederik Cabana