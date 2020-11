Lesedauer: ca. 1 Minute

​Beide Teams aus Hannover stehen am kommenden Wochenende den Rostock Piranhas gegenüber. Am Freitag, 13. November, tritt der REC auf heimischem Eis gegen die Hannover Scorpions an.

Die Gäste starteten erfolgreich in die neue Saison. Trotz sehr kurzer Saisonvorbereitung (nur ein Testspiel ) konnten sie die ersten beiden Begegnungen der neuen Saison für sich entscheiden. Gegen die Crocodiles Hamburg gelang dies erst im Penaltyschießen, das Derby gegen die Hannover Indians beendeten sie 4:2. Seit 1996 trafen die Raubfische insgesamt 26 Mal auf die Scorpions. 18 Mal siegten die Niedersachsen. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Am Sonntag fällt der Puck um 19 Uhr – dann im Eisstadion am Pferdeturm in Hannover. Die Hannover Indians sind nicht so gut gestartet. Nach nur zwei Testspielen (beide verloren) konnten sie am vergangenen Wochenende keine Punkte erkämpfen. Sowohl die Tilburg Trappers als auch der Lokalrivale gingen siegreich vom Eis. Die Bilanz der Aufeinandertreffen mit den Piranhas seit 2009: 27 Spiele, 20 Siege und sieben Niederlagen.