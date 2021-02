Lesedauer: ca. 1 Minute

​Keine Zeit zum Verschnaufen bleibt den Rostock Piranhas, denn am Freitag startet die nächste Dreierrunde. Zum Auftakt geht es im „Raubfischbecken“ gegen die EXA Icefighters Leipzig.

Das erste Aufeinandertreffen konnten die Leipziger mit 3:2 knapp für sich entscheiden. Mittlerweile stehen die Gäste auf dem achten Platz und belegen damit einen Pre-Play-off-Platz. Die Partie beginnt um 20 Uhr.

Am Sonntag geht es nach Herne. Schmerzlich dürfte hier die hohe Niederlage in Erinnerung sein, die die Herner den Rostockern vor knapp zwei Wochen in Rostock zugefügt haben. Der Sechstplatzierte wird es den Ostseestädtern auf heimischem Eis nicht leichter machen. Erstes Bully in der Gysenberghalle ist um 17 Uhr.

Am Dienstag reist der Liganeuling EG Diez-Limburg zum ersten Mal an die Küste. Zwei Mal waren die Raubfische schon bei ihnen zu Gast und die Bilanz ist ausgeglichen – ein Sieg und eine Niederlage. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Mittlerweile sind die Piranhas wieder auf den zwölften Platz gerutscht. Um noch die Chance auf einen Pre-Play-off-Platz zu haben, müssen nun endlich wieder Punkte her.