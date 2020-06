Lesedauer: ca. 1 Minute

​Roman Pfennings wechselt von den Hannover Indians zu den Hannover Scorpions. Der 27-jährige Außenstürmer hat einen Vertrag bei den Mellendorfern unterschrieben.

„Mit Roman haben wir einen schnellen, kampfstarken Außenstürmer verpflichten können“, so Teammanager Tobias Stolikowski, der sich sehr intensiv für die Verpflichtung von Pfennings engagiert hatte. Der 1993 in Grefrath geborene Pfennings spielte jeweils drei Jahre bei der Düsseldorfer EG und den Jungadlern Mannheim in der Schüler-Bundesliga und der DNL, ehe er dann nach einem dreijährigen Auslandsaufenthalt über die Löwen Frankfurt zu den Indians kam. Dort hat er die letzten drei Jahre gespielt und ist Tobias Stolikowski bereits ins Auge gefallen. „Mit insgesamt 99 Scorerpunkten in den vergangenen drei Spielzeiten hat Pfennings seine Torgefährlichkeit deutlich unterstrichen“, so der Teammanager der Scorpions.