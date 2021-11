Lesedauer: ca. 1 Minute

​Endlich wieder Heimspiel: Die EG Diez-Limburg kehrt zehn Tage nach dem letzten Auftritt vor den heimischen Fans an den Heckenweg zurück und empfängt am Freitag (20 Uhr) die Icefighters Leipzig. Zwei Tage später geht es zum mit Spannung erwarteten Duell bei den Moskitos Essen. Die Rockets wollen endlich wieder Punkte einfahren, die auch dringend gebraucht werden.

Halle, Hamburg im Doppelpack, Tilburg, Herne, Hannover – der Spielplan meinte es zuletzt nicht allzu gut mit der EGDL, bekam sie es doch mit den besten Teams der Liga zu tun. Die Punktausbeute fiel dabei wenig überraschend überschaubar aus – es gab lediglich einen Zähler beim Spiel in Herne. Somit haben die Rockets derzeit 13 Punkte auf dem Konto und stehen auf dem 12. Tabellenplatz. Das soll sich am Wochenende ändern.



Allerdings kommt am Freitag zunächst ein weiteres Schwergewicht der Liga an den Heckenweg: Die Icefighters, die daheim in Leipzig aktuell nicht vor Zuschauern spielen dürfen, reisen als Tabellenfünfter (32 Punkte) an. „Beim Spiel in Leipzig, als wir mit 0:3 verloren haben, da haben wir ein wirklich gutes Spiel gemacht“, erinnert sich Rockets-Cheftrainer Jeffrey van Iersel. „Eines der besseren Teams in der Liga mit einem sehr strukturierten Spiel.“

Umso wichtiger wird es sein, dass die EGDL wie oft gezeigt in der jüngeren Vergangenheit, engagiert zur Sache geht. Denn auch wenn die letzten Spiele verloren wurden, die Auftritte waren zumeist ansehnlich und dem Team konnte man kaum einen Vorwurf machen. „Wir müssen stark sein im Spiel ohne den Puck, wachsam sein, unsere Chancen suchen, von der Strafbank wegbleiben. Dann werden wir unsere Möglichkeiten bekommen, da bin ich mir sicher. Wir müssen unsere Energie in den richtigen Momenten einsetzen.“

Nicht anders wird der Plan für Sonntag in Essen sein: „Ein großes und sehr wichtiges Spiel für beide Teams“, sagt van Iersel, dessen Mannschaft das erste Spiel gegen die Moskitos am Heckenweg gewinnen konnte. „Beide Mannschaften haben 13 Punkte auf dem Konto. Beide Teams wollen unbedingt in die Pre-Playoffs und brauchen dafür jeden Punkt. Wir werden bereit sein.“

Mit welchem Kader die Rockets ins Wochenende gehen, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Aber van Iersel hofft auf den einen oder anderen Rückkehrer aus dem Lazarett oder dem Krankenstand. In der Halle werden zudem weiterhin Zuschauer zugelassen, jedoch unter (weiterhin) klaren Vorgaben: Zutritt nur unter 2G-Bedingungen (Geimpfte und Genesene), Registrierung per Adresse (Luca-App oder Adresszettel), Maskenpflicht beim Bewegen in der Halle (am Platz kann die Maske abgenommen werden).