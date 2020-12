Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Leistungssteigerung war zu erkennen, aber es hat (noch) nicht zu einem weiteren Dreier in der Oberliga Nord gereicht: Die EG Diez-Limburg verliert das Heimspiel gegen die Tilburg Trappers knapp mit 3:4 (0:2, 1:1, 2:1). Die Gastgeber schnupperten nach 1:4-Rückstand und Aufholjagd am Ende zumindest an einem Punktgewinn.

„Das war heute deutlich besser als noch in der vergangenen Woche“, sagte Rockets-Trainer Arno Lörsch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Die Mannschaft hat sich zurückgekämpft in einem Spiel gegen einen Topgegner. “ Dem hatte man in den ersten Spielminuten deutlich zu viel Raum gelassen. Danny Stempher (2.) und Diego Hofland (7.) nutzten dies zur 2:0-Führung.

„In den ersten Minuten waren wir aus der Position, da haben wir schlecht verteidigt“, sagte Lörsch. „Danach haben wir Gegner und Spiel besser in den Griff bekommen.“ Die Belohnung: Die Rockets verkürzten durch Cheyne Matheson auf 1:2 (31.). Doch die Trappers nutzten nur eine Minute später einen Fehler in der Defensive eiskalt zum 3:1 durch Ties van Soest (32.).

Den entscheidenden vierten Treffer legten die Gäste in der 51. Minute nach, als Delany Hessels im Nachschuss zum 4:1 traf (51.). Allerdings gab sich die EGDL noch nicht auf: Marc Zajic (55.) verkürzte auf 2:4, RJ Reed besorgte sogar noch den 3:4-Anschlusstreffer (59.). Doch zu mehr sollte es nicht mehr reichen.

„Ich bin stolz auf die kämpferische Leistung meiner Mannschaft“, sagte Lörsch. „Wir haben im Vergleich zur Vorwoche ein deutliches Statement gesetzt, die noch höher anzuerkennen ist, wenn man schaut, welche Spieler bei uns derzeit fehlen.“ Die Rockets hatten verletzungsbedingt auf Kevin Lavallee, Alexander Seifert und Pierre Wex verzichten müssen. „Ich bin froh über die drei Punkte“, sagte Tilburgs Trainer Bo Subr. „Wir hätten zwischenzeitlich mit fünf oder sechs Toren führen müssen, aber so ist Eishockey. Am Ende wird es so noch mal eng, aber am Ende zählen nur die drei Punkte.“