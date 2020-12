Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das letzte Aufeinandertreffen ist noch nicht lange her, und es hatte einen deutlichen Ausgang: Als sich die EG Diez-Limburg und die Saale Bulls am vergangenen Sonntag in Halle gegenüberstanden, da setzten sich die Gastgeber souverän mit 5:1 durch. Am Sonntag gibt es ein Wiedersehen am Heckenweg, die Partie wird von 18 Uhr an live bei Sprade TV übertragen.

Lange die Partie offengehalten, dann aber im letzten Drittel noch deutlich verloren – so lief das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams. Wenngleich schon da die Bulls – auch in den ergebnistechnisch offenen Phasen des Spiels – deutlich am Drücker waren. Am Ende setzten sich die starken Gastgeber erwartungsgemäß durch. Die EGDL hatte aufgezeigt bekommen, wo man den Hebel weiter ansetzen muss – besonders im Spielaufbau.

Für die Rockets ging es nur zwei Tage später Zuhause gegen Hamburg, und auch das 1:4 auf eigenem Eis zeigte einmal mehr auf: Potenzial ist da, aber das Team kann es derzeit noch nicht wie erhofft abrufen. Während die EGDL den Freitag dann spielfrei zur Regeneration nutzen konnte, musste Halle beim Herner EV ran – und setzte sich dort nach Penaltyschießen mit 6:5 durch. Der Ausgleich zum 5:5 gelang den Saale Bulls neun Sekunden vor dem Ende. Im Penaltyschießen machte dann Kyle Helms die entscheidende Bude.

Während Halle mit 19 Punkten aus 11 Spielen langsam Fahrt aufnimmt, wollen auch die Rockets nun nach vier Niederlagen in Serie in die Erfolgsspur zurückkehren. Der Aufsteiger hat aus 10 Partien bisher 9 Punkte gesammelt. Gegen Halle wird das Unterfangen zwar extrem schwer, der bisherige Saisonverlauf hat jedoch gezeigt, dass grundsätzlich jedes Team anfällig ist, wenn der Außenseiter einen richtig guten Tag erwischt und man selbst nicht in der Lage ist, das volle Potenzial abzurufen.