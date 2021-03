Lesedauer: ca. 1 Minute

​Gleich zwei weite Reisen stehen für die EG Diez-Limburg am Wochenende an: Am Freitag ist der Nord-Oberligist bei den Icefighters Leipzig zu Gast (20 Uhr), am Sonntag geht es zu den Piranhas nach Rostock (17 Uhr). Und weil auf die EGDL eine weitere „englische Woche“ wartet, geht es am Dienstag gleich weiter mit einem Heimspiel gegen die Hammer Eisbären (20 Uhr).

Auswärtssieg in Erfurt (Sonntag), Auswärtssieg in Hamm (Dienstag) - mit fünf von sechs möglichen Punkten haben die Rockets zuletzt wichtige Zähler gesammelt im Kampf um die Pre-Play-offs. „In Erfurt war sicherlich auch ein bisschen Glück mit dabei, wenngleich das Remis nach 60 Minuten sicherlich leistungsgerecht war“, sagt Rockets-Trainer Marius Riedel. „Auch in Hamm haben wir gut gespielt. Sicherlich mit weniger Energie, Druck und Entschlossenheit als noch in den Spielen zuvor. Aber nach drei Spielen in fünf Tagen kann man auch nicht immer 60 Minuten lang Vollgas verlangen.“

Riedel freute sich zudem darüber, wie seine Mannschaft die Tore herausgespielt hatte. „Da waren richtig schöne Treffer mit dabei. Und vor allem auch drei Verteidiger-Tore, was mich sehr freut, weil ich immer versuche, die Verteidiger auch offensiv mit einzubinden. Dass wir das Spiel etwas aus der Hand geben liegt an dummen Strafen, die uns natürlich den Rhythmus nehmen, auch wenn wir in Unterzahl in der Phase kein Gegentor kassieren. Aber wir sind auch ein wenig faul geworden. Dennoch hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben.“

Umso wichtiger wird es sein, die beiden schweren Auswärtsspiele nun wieder mit voller Konzentration anzugehen. Leipzig hatte unter der Woche den Spitzenreiter Hannover Scorpions mit 2:0 geschlagen, das letzte Spiel in Rostock hatte die EGDL mit 0:7 verloren. „Die Aufgabe in Leipzig gehe ich sehr positiv an“, sagt Riedel. „Wir sind aktuell spielerisch auf einem guten Niveau und sind auch immer öfter in der Lage, noch mehr taktische Dinge ins Spiel einzubringen. Wir haben schon gezeigt, dass wir gegen Leipzig gewinnen können. Ich freue mich auf das Spiel!“

„Kritischer“ fällt beim Rockets-Cheftrainer der Ausblick auf Rostock aus: „Rostock ist eine sehr gute Mannschaft, die in der Lage ist uns sehr große Probleme zu bereiten. Für uns wird es das vierte Auswärtsspiel in Folge sein, mit einer sehr weiten Anreise obendrein. Wir werden natürlich alles geben, aber es wird sehr schwierig werden in Rostock.“

Nicht weniger einfach wird es dann zwei Tage später im Heimspiel gegen Hamm. Die Belastung der vergangenen sehr intensiven Wochen - die gleichwohl auf nahezu alle Mannschaften zutrifft - wird sich irgendwann auch mal in den Spielen bemerkbar machen. Dennoch fordert Marius Riedel: „Heimspiel gegen Hamm - das bedeutet Vollgas geben und klar zeigen, wer den Sieg mehr will.“