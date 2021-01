Lesedauer: ca. 1 Minute

​„Roberto Pohle ist zurück an der Bande der EXA Icefighters Leipzig“ - So sollte die Schlagzeile lauten, um Roberto Pohle als neuen Co-Trainer von Headcoach Sven Gerike anzukündigen. Jetzt kam alles anders und Pohle wird morgen im Spiel gegen die Crocodiles Hamburg hauptverantwortlich an der Bande stehen.

Vor zehn Jahren war Roberto Pohle bereits der Coach der Icefighters. Damals übernahm er das Ruder von Zdenek Travnicek. Ein historischer Sieg gelang auch unter seiner Leitung. An seinem damals 30. Geburtstag schaffte er den Derbysieg gegen Halle. Nachdem er in der Saison 2012/13 auch als Assistenztrainer fungierte, war er in den letzten Jahren immer im Stammverein, dem Leipziger Eissportclub e.V. tätig. Roberto Pohle ist im Besitz einer gültigen Trainerlizenz. Die Genehmigung des DEB im Spiel gegen die Crocodiles Hamburg als Headcoach für unsere EXA Icefighters Leipzig tätig zu sein, liegt ebenfalls vor.

„Roberto ist aber mehr als nur eine Notlösung“, erklärt Headcoach Sven Gerike und fügt hinzu: „Wir hatten schon in der letzten Woche gute Gespräche geführt und Roberto signalisierte zügig, dass er gerne mitarbeiten möchte. Das Thema Co-Trainer steht seit dem Weggang von Jedrzej Kasperczyk nach der Saison 2016/17 jedes Jahr auf unserer To-Do-Liste. Aber wir haben uns zumeist aus wirtschaftlichen Gründen dagegen entschieden. Jetzt wurde es aber dennoch nötiger, weil im März auch die Geburt meines Kindes ansteht. Da kann es durchaus passieren, dass ich schnell Ersatz brauche. Roberto wollte aber nicht nur ‚Gewehr bei Fuß stehen‘, sondern es richtig machen.“

„Wenn ich mich dazu entscheide, zur Verfügung zu stehen und zu helfen, dann muss ich auch wissen, wie die Mannschaft, die Taktik und das direkte Umfeld funktionieren. Ich möchte mich dann richtig einbringen“, sagt Roberto Pohle zu seiner Entscheidung und bekräftigt: „Ich habe in den letzten Jahren viele Trainingseinheiten und Spiele der Icefighters gesehen und freue mich auf die anstehende Aufgabe.“