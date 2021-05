Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der beste deutsche Verteidiger der letzten Oberliga-Nord-Saison wechselt an den Gysenberg. Robert Peleikis kommt von den Hannover Scorpions zum Herner EV und soll der Abwehr im kommenden Jahr deutlich mehr Stabilität verleihen.

Robert Peleikis? Herner EV? Da war doch was. In den Aufstiegs-Play-offs der Saison 2016/17 checkte der Verteidiger, damals noch in Diensten der Hannover Indians, HEV-Stürmer Aaron McLeod, so dass dieser eine lange Zeit verletzungsbedingt ausfiel. „Die Aktion war einfach maximal unglücklich. Ich weiß, dass ich in Herne noch etwas gutzumachen habe und werde dies mit starker und positiver Leistung tun“, sagt der gebürtige Freiburger.

„Wir haben über die Sache gesprochen. Für mich ist es kein großes Ding, denn ich weiß, was wir für einen feinen Menschen und Sportler bekommen. Damit ist die Sache auch abgehakt und wir freuen uns auf das, was kommt“, unterstreicht Danny Albrecht.

Der 27-jährige Verteidiger wurde im Nachwuchs des EHC Freiburg ausgebildet und machte im Breisgau auch seine ersten Spiele im Senioren-Eishockey. Weitere Stationen waren der EHC Bayreuth, die Hannover Indians und der Deggendorfer SC ehe er die letzten anderthalb Jahre für die Scorpions aus Mellendorf auf dem Eis stand.

„Danny hat sich seit Jahren um mich bemüht, nun hat es endlich geklappt. Der Ruhrpott ist völliges Neuland für mich und meine Frau. Ich freue mich für sehr laute und emotionale Fans zu spielen“, ist Robert Peleikis heiß auf die neue Aufgabe. „Zuerst soll ein Platz unter den ersten vier der Tabelle herausspringen und dies hoffentlich mit einem vollen Stadion. Danach sind perfekte Playoffs mein Wunsch mit vielleicht vier Siegen mehr als letzte Saison“, blickt er mit einem Augenzwinkern voraus.

„Robert ist seit zwei Jahren mein absoluter Wunschspieler. Er ist ein spielerisch sehr guter Verteidiger, spielt sehr hart und stellt sich immer in den Dienst seiner Mannschaft. Er hat letzte Saison gezeigt, dass er neben seiner Physis auch spielerisch zu den absoluten Top-Verteidigern in unserer Liga zählt“, freut sich der HEV-Coach auf eine wichtige Verstärkung. In der abgelaufenen Spielzeit, inklusive der Playoffs, kam Peleikis in 56 Partien auf 20 Tore und 49 Assists. Beim HEV bekommt er die Rückennummer 26.

Auch Jürgen Schubert freut sich auf den Neuzugang. „Ich habe über diese Entscheidung sicherlich mindestens eine Nacht schlafen müssen, aber das Sportliche steht hier absolut im Vordergrund. Jeder Mensch, jeder Sportler hat mal Fehler gemacht. Damit ist die Sache für uns auch erledigt und wir sind froh und stolz, dass einer der besten Verteidiger der Liga unser Trikot trägt“.

Robert Peleikis, hier noch im Trikot der Hannover Scorpions, geht im kommenden Jahr für den Herner EV auf das Eis.