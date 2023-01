Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vom slowakischen Zweitligisten HK Martin wechselt der finnische Stürmer Riku Tiainen an den Pferdeturm.

Der 27-jährige in Jyväskylä Finnland geborene Stürmer ist 1,94 Meter groß und ist variabel auf allen Positionen im Angriff einsetzbar. Er startete seine Karriere in der Jugendorganisation von Jyväskylä, wechselte dann mit Erfolg in die zweite finnische Liga zu Kiekko-Vantaa, weiter zu KeuPa HT, um dann nach Ungarn zu gehen. Bei Fehervari Titanok scorte er 24mal in 36 Spielen. Nach einer kurzen Rückkehr nach Finnland, diesmal zu D-Kiekko in der dritten Liga wechselte Tiainen in die zweite slowakische Liga zu HK Martin, wo er in 88 Spielen 62 Punkte ablieferte.



Indians-Trainer Björn Naujokat zur Verpflichtung von Riku Tiainen: „Wir freuen uns das wir nun unsere lange Suche nach einem neuen Import Stürmer abschließen konnten. Mit Riku haben wir uns bereits etwas länger beschäftigt und sind auch schon länger mit Ihm in Kontakt. Nun konnte er sich mit seinem bisherigen Club in der Slowakei auf eine Auflösung einigen und wir freuen uns, dass er nunmehr uns unterstützen wird. Riku ist im Angriff variabel einsetzbar und gibt uns damit natürlich mehr Flexibilität. Mit ihm haben wir wieder volle vier Sturmreihen zur Verfügung.“