Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Oberliga Nord könnte einen ihrer Teilnehmer verlieren – nicht weil die EG Diez-Limburg den (Geister-)Spielbetrieb ohne Zuschauer nicht stemmen könnte, sondern weil das Land Rheinland-Pfalz den Spielbetrieb der Rockets verboten hat.

Wie die EGDL via Facebook mitteilte, „wandte sich das rheinland-pfälzische Ministerium für Inneres und Sport direkt an Frank Puchtler, den Landrat des Rhein-Lahn-Kreises. Die Aufforderung aus Mainz an Puchtler: Der Trainings- und Wettkampfbetrieb bei der EGDL sei von der zuständigen Behörde vor Ort zu unterbinden.“ So soll der Verein gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz verstoßen. Zwar sind die Eishockey-Oberligen als Profiligen eingestuft worden, was den Vereinen auch die Möglichkeit gegeben hatte, die entsprechenden Fördergelder zu beantragen. Doch 18 Tage nach Beginn des November-Lockdowns teilt das Land Rheinland-Pfalz mit, dass es sich nicht an diese Einstufung gebunden fühlt. Die EGDL zitiert das entsprechende Schreiben so, dass „Regelungen von sportfachlicher Verbandsseite (DOSB oder Sportfachverbände) im Hinblick auf die Zuordnung von Spielklassen zum Profisport nicht für den zulässigen Sportbetrieb in Rheinland-Pfalz verbindlich sind. Für die Sportvereine in Rheinland-Pfalz gelten ausdrücklich nur die genannten Ausnahmen (alle 3. Ligen mit Ausnahme des Fußballs und niedrigere Klassen sind kein Profisport) gemäß Paragraph 10 Absatz 3 bis 5 der CoBeLVO.“

Die EGDL will sich gegen diese Entscheidung wehren.