​Zweite Saison – Quirin Stocker geht für den Herforder EV in seine nächste Saison. Wie beim Wechsel aus Füssen 2021 vorgesehen, bleibt der 25-jährige Verteidiger auch in der Spielzeit 2022/23 bei den Ice Dragons und wird weiterhin die Defensive stärken.

Allerdings heißt es für Quirin Stocker, dass Beruf und Eishockey noch genauer koordiniert werden müssen. Der gebürtige Münchener ist inzwischen in Paderborn berufstätig, lebt in Delbrück und pendelt zum Eishockey nach Herford. Beim Arbeitgeber hat man jedoch sehr viel Verständnis für das Herforder Eishockey, denn immerhin leitet der ehemalige Spieler und letztjährige Mannschaftskamerad Nils Bohle das Team in Paderborn.

In seiner Premierensaison bei den Ostwestfalen traf Quirin Stocker in 33 Spielen fünfmal und gab weitere 13 Torvorlagen und war zudem wesentlicher Bestandteil in den Specialteams. Einige wenige Spiele absolvierte Herfords Nummer 96 sogar auf ungewohnter Stürmerposition, weil zwischenzeitlich Verletzungen und Coronawellen für eine Dezimierung des Kaders sorgten. Da Quirin Stocker selbst von Verletzungen und Infektionen nicht verschont blieb, musste auch er auf mehrere Saisonspiele verzichten.

„Ich bin gespannt auf die neue Saison und natürlich darauf, wie wir abschneiden werden. Einige Teams präsentieren da sehr starke neue Spieler, teilweise aus höheren Ligen. Ich selbst bereite mich schon intensiv vor und bin auch froh, dass ich die Möglichkeit habe, Beruf und Eishockey zu verbinden und zudem privat zwischen Unternehmen und Eishalle zu leben. Es scheint so, dass meine ehemalige Wohnung in Herford etwas Besonderes hat. Früher wohnte Gleb Berezovskij dort, später Marius Garten – beide leben inzwischen mit ihren Lebenspartnerinnen in der Herforder Umgebung und bei mir ist das auch so. Mal gucken wer dort als nächstes einzieht“, gab Quirin Stocker auch einmal einen Einblick in die Welt außerhalb des Eisstadions.