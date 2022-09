Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Am 17. Dezember treffen im Rahmen des Oberliga-Nord-Spielplans die hannoverschen Oberligisten Scorpions und Indians im direkten Duell aufeinander. Das Spiel findet jedoch nicht in Mellendorf, sondern in der Heinz-von-Heiden-Arena, der Heimat des Fußball-Zweitligisten Hannover 96, statt.

Neben dem Eishockeyspiel wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten werden, u.a. ein Prominentenspiel, in dem zahlreiche bekannte Ex-Spieler, wie auch Politiker, Handballer und Musiker zugegen sein werden. Dieses besondere, nicht ganz ernstgemeinte Eishockeyspiel wird dabei für einen caritativen Zweck durchgeführt.



Bei dem Highlight des Jahres fordert die Per Mertesacker Stiftung die Mannschaft von Kinderherz Hannover heraus. Und beide Teams wollen nur eins: gewinnen! So ist es kein Wunder, dass bereits ab der kommenden Woche fleißig trainiert wird – fast drei Monate vor dem spannenden Kräftemessen. Der eine oder andere kuriose Spielzug ist somit vorprogrammiert. Aber fest steht auch: Die Akteure werden für den guten Zweck alles geben und ihr Talent unter Beweis stellen.

Dabei wechseln bekannte Fußballer das Spielgerät. Statt einem Ball werden am 17. Dezember unter anderem Per Mertesacker, Clemens Fritz, Hanno Balitsch und Peter Niemeyer für die Per Mertesacker Stiftung dem Puck hinterherjagen. Zudem sind auch Timo Mertesacker und Smöre Christophersen (Sportdirektor TSV Hannover Burgdorf) am Start. An ihre Seite gesellen sich ehemalige Hannoveraner Eishockey-Profis wie Brad Bagu, Nick Bovenschen, Andreas Morczinietz sowie Bryan Phillips. Trainiert werden die Männer von Pferdeturm-Legende Greg Thomson.

Der Gegner, Kinderherz Hannover, konnte ebenfalls schon gute Verpflichtungen tätigen. Die Handballer Timo Kastening und Silvio Heinevetter sowie Fußball-Trainer Mirko Slomka werden das Eishockey-Trikot überstreifen und gemeinsam mit Raoul Roßmann (Drogeriekette Rossmann), Christian Decker (Fury in the Slaughterhouse) sowie Nicolas Kiefer (Tennisspieler) alles geben. Auch der Scorpions Meister-Kapitän Tino Boos verstärkt gemeinsam mit Patrick Köppchen und Björn Bombis die Mannschaft. Als Trainer agiert Marco Stichnoth.

Beide Teams werden sich in den nächsten Wochen weiter mit namhaften Prominenten verstärken. Für das Eishockey Open Air wurden bereits über 15.500 Karten verkauft. Allein diese Zuschauerzahl bedeutet nicht nur einen neuen Derby-Rekord, sondern auch, dass das DEL2-Spiel im Dezember 2019 zwischen Bad Nauheim und Frankfurt mit 15.146 Zuschauern übertroffen ist.

Team Per Mertesacker Stiftung: Per Mertesacker / Timo Mertesacker / Steffen Krach / Christian Katz / Smöre Christophersen / Clemens Fritz / Hanno Balitsch / Michél Mazingu-Dinzey / Lars Fuchs / Andre Hilmer / Benjamin Klinzing / Peter Niemeyer / Brad Bagu / Armin Finkel / Nick Bovenschen / Andreas Morczinietz / Bryan Phillips / Jan Hemmes Trainer: Greg Thomson Betreuer: Keven Gall

Team Kinderherz Hannover: Timo Kastening / Mirko Slomka / Silvio Heinevetter / Raoul Roßmann / Christian Decker / Rainer Schumann / Dr. Helge Mensching / Nico Röger / Rene Oliver / Nicolas Kiefer / Sachar Blank / Patrick Köppchen / Nikolai Goc / Tino Boos / Saschar Goc / Marc Terenzi / DJ Chino und John ( Culcha Candela) / Peewee Willmann / Kerry Goulet / Björn Bombis / Trainer: Marco Stichnoth Betreuer: Robin Marek Auch dabei sind: Leon Andreasen, Altin Lala, Timo Kosien, Rainer Knorr, Babacar N'Diaye