​Schlechte Nachrichten für die Hannover Indians – und für den Ablauf der Play-offs in der Oberliga Nord. Das für den heutigen Freitag geplante erste Play-off-Spiel der Nord-Viertelfinalserie beim Herner EV fällt aus und muss mit 5:0 für das Team vom Gysenberg gewertet werden. Vor der Abfahrt der Hannoveraner gab es ein positives Ergebnis bei einem Corona-Schnelltest.

Da auch die Nachkontrolle positiv war, wurde der Spieler „umgehend separiert und ist bereits auf dem Weg zur Abnahme eines PCR-Tests“, wie die Indians mitteilen. Daraufhin wurden Ligenleiter Markus Schubert und der Herner EV sofort informiert. Da in den Play-offs kein Spielraum für Nachholspiele besteht, müssen Partien in einem solchen Fall für den Gegner gewertet werden. „Sollte der PCR-Test negativ ausfallen, würde die Serie am Sonntag fortgesetzt. Ist der PCR-Test positiv, muss das zuständige Gesundheitsamt und die Ligenleitung entscheiden, wie weiter zu verfahren ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass in diesem Fall die Indians aus dem laufenden Wettbewerb ausscheiden“, erklärt der ECH auf seiner Homepage.