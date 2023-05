Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV gibt seinen nächsten Neuzugang für die Saison 2023/24 bekannt. Mit Philip Woltmann begrüßen die Ice Dragons dabei einen Rückkehrer, der von den Selber Wölfen aus der DEL2 kommt.

Der 20-jährige Stürmer spielte bereits in der U16 und U19 für den HEV im Herforder Nachwuchsbereich, nachdem er in Bielefeld-Brackwede das Eishockeyspielen erlernt hatte. 2018 wechselte Philip Woltmann in den Nachwuchsbereich nach Schwenningen und 2021/22 schließlich zum VER Selb, wo er für die Selber Wölfe auch sein Senioren- und Profidebüt in der DEL2 feierte. In der vergangenen Saison etablierte er sich im Kader des DEL2-Teams und kam auf insgesamt 46 Einsätze, in denen er selbst vier Tore erzielte und für weitere fünf Treffer auflegte. Hinzu kamen per Förderlizenz noch drei Einsätze im Oberligateam der Höchstadt Alligators, in denen er zwei weitere Scorerpunkte sammelte. In den Play-downs gelang ihm mit den Selber Wölfen in einer spannenden Serie schließlich der Klassenerhalt in der DEL2.



„Mit Philip Woltmann holen wir einen Jungen nach Hause zurück. Er passt ideal in unser Konzept und obwohl er erst 20 Jahre alt ist, hat er die Erfahrung von mehr als 50 DEL2-Spielen. Das muss man erst einmal schaffen. Wenn man auf seine Zeit in den Nachwuchsligen schaut, weiß man, dass er einen sehr guten Scoringtouch hat, den er auch schon in Selb unter Beweis gestellt hat. Wir wollen Philip und seinen Scoringtouch in Herford weiterentwickeln und ich freue mich, dass er zu den Ice Dragons zurückgekehrt ist“, so Chefcoach Milan Vanek über die Neuverpflichtung.

„Die vergangene Saison war sehr aufregend für mich. Es war ja praktisch mein erstes komplettes Profijahr, da ich in 2021/22 lange mit einer Verletzung ausgefallen war. Ich habe durch meine Einsätze in Selb und Höchstadt ein wenig die Unterschiede zwischen der DEL2 und der Oberliga Süd kennengelernt. Das Spiel in der DEL2 ist noch körperbetonter und deutlich taktischer geprägt, in der Oberliga hat man als Stürmer etwas mehr taktische Freiräume. Die Eishalle in Herford kenne ich natürlich sehr gut aus meiner Nachwuchszeit und meine Brüder David und Nick spielen ja ebenfalls in Herford. Ich freue mich bereits auf die kommende Spielzeit“, so Philip Woltmann, der aktuell in seiner Heimat Sassenberg weilt und somit bereits zum Sommertraining in Herford dazustößt.