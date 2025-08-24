Junger Stürmer kommt aus Ratingen

Pavel Avdeev wechselt zu den Herforder Ice Dragons

24.08.2025, 13:17 Uhr

Der Herforder EV vermeldet mit Pavel Avdeev die nächste Kadernews. Schnell bemerkten die aufmerksamen Beobachter, dass sich auf den ersten HEV-Fotos mehr als die bislang veröffentlichten 20 Spieler befanden. Das Team von Chefcoach Henry Thom hat das Training für die anstehende Eiszeit inzwischen aufgenommen und unter den Akteuren ist mit dem 22-jährigen Pavel Avdeev auch ein weiteres neues Gesicht.

Allerdings ist bei den ostwestfälischen Eishockeyfans noch ein wenig Geduld notwendig. Der junge Stürmer, der zukünftig mit der Rückennummer 77 eingeplant ist, erwartet in den kommenden Wochen seinen deutschen Pass, womit für ihn bei den Ice Dragons keine Kontingentstelle eingeplant werden muss. Jedoch absolviert Pavel Avdeev bereits das Trainingsprogramm beim Herforder Team und wohnt selbstverständlich auch in der Werrestadt.

2021 machte der Neuzugang erstmals in Deutschland auf sich aufmerksam. Für die U20 der Kassel Huskies kam er in der DNL2 auf 67 Scorerpunkte in 29 Spielen. Noch in der laufenden Saison erlebte er bei den Saale Bulls Halle seine Oberligaprämiere und wechselte ein Jahr später zu den Höchstadt Alligators. So stand Pavel Avdeev bereits im ganz jungen Alter 42 Mal für einen Oberligisten auf dem Eis und holte 14 Scorerpunkte bei sechs eigenen Treffern. In der vergangenen Spielzeit führte sein Weg zu den Ratinger Aliens, für die er insgesamt 30 Spiele absolvierte. In der Regionalliga West holte Avdeev im Schnitt fast drei Scorerpunkte pro Spiel und traf selbst 52 Mal das gegnerische Tor. Nun möchte er für den HEV schon bald wieder Tore in der Oberliga schießen.

Pavel Avdeev wird allerdings auch in der hoffentlich nur kurzen Wartezeit auf seinen deutschen Pass, Spielpraxis sammeln können. Nachdem bereits in der vergangenen Spielzeit mit den Eisadlern Dortmund zusammengearbeitet wurde, wird der Herforder Neuzugang bis zur Erlangung seines deutschen Passes für den Regionalligisten auf Torejagd gehen. „Ich habe mich in Herford schon gut eingelebt und von Beginn an mit der Mannschaft trainiert. Wir sind als Team bereits in der ersten Trainingswoche zusammengewachsen“, so Pavel Avdeevs erste Eindrücke.

„Pavel weiß nicht nur, wo das Tor steht, sondern ist auch technisch gut ausgebildet. Zudem verfügt er über eine gute Übersicht. Solange er noch keinen deutschen Pass hat, wird er Spielpraxis in der Regionalliga sammeln. Ich hoffe jedoch, dass alles möglichst schnell geht und Pavel sein Offensivtalent schon bald bei uns zeigen wird. Es wird für ihn darum gehen, sich schnell an das höhere Oberligalevel zu gewöhnen, meine ersten Trainingseindrücke sind schon mal recht positiv“, äußert sich Chefcoach Henry Thom.