Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach dem Motto: „Gute Eishockeyspieler holen sich die Fitness im Sommer“ spielt Patrick Klöpper aktuell in Australien bei den Melbourne Ice, für die er nach sehr kurzer Zeit bereits zehn Scorerpunkte erzielte. Derweil ist klar: In der kommenden Saison geht er erneut für die Hannover Scorpions aufs Eis.

Nach zwei Jahren, in denen Patrick Klöpper bei den Hannover Scorpions insgesamt 112 Scorerpunkte erzielt hat, hat sich Klöpper für eine weitere Spielzeit in der Wedemark entschieden. Nach 311 Spielen in der DEL und DEL2 wechselte der in Duisburg geborene, jetzt 29-jährige pfeilschnelle Außenstürmer in der vorletzten Saison zu den Scorpions.