Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 1,88 Meter große und 91 Kilogramm schwere Außenstürmer Pascal Aquin schließt sich dem Oberligisten Hannover Scorpions.

Aquin spielte letzte Saison in der DEL2 für die Selber Wölfe und die Tölzer Löwen und erzielte 24 Tore. Der 24-jährige Außenstürmer ist auch körperlich für die gegnerische Defensive ein schwerer Brocken. In Kanada erzielte der Franko-Kanadier in der ECHL in 165 Spielen 123 Scorerpunkte bei 56 Toren.