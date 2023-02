Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die neuesten Rauchzeichen vom Pferdeturm melden eine Verlängerung im Doppelpack: Dennis und Robin Palka werden auch in der kommenden Saison für die Hannover Indians auf Torjagd gehen.

Der 23-jährige Robin Palka geht damit bereits in seine dritte Spielzeit in blau-weiß-rot. Aktuell ist er mit 18 Toren und 17 Assists drittbester Scorer des Teams.Indians-Coach Björn Naujokat: „Robin sorgt mit seiner Schnelligkeit und seinem exzellenten Puckhandling immer für gefährliche Situationen in unserer Offensive. Er hat sich in den nun zwei Jahren zu einer verlässlichen Stütze der Mannschaft entwickelt und ist ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung für die nächste Saison.“



Sein älterer Bruder Dennis Palka (30) spielt aktuell seine erste Saison für die Indians und ist seinem Bruder in puncto Scoring dicht auf den Fersen: Elf Tore und 20 Assists weist sein Konto auf. Naujokat: „Dennis ist nun vollständig bei uns angekommen. Er entwickelt sich immer mehr zum Leader im Team und scort auch regelmäßig. Vor allem im Slot ist er sehr gefährlich. Ich bin sehr zufrieden, dass wir mit den Brüdern weiter planen können.“