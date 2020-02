Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Eishockey-Verband Nordrhein-Westfalen hatte bereits den ersten Schritt gemacht, nun zog der Deutsche Eishockey-Bund mit zwei Partien in der Oberliga Nord nach. Sowohl das Ruhrderby zwischen den Moskitos Essen und dem EV Duisburg als auch die Partie zwischen den Black Dragons Erfurt und dem Krefelder EV finden am Sonntag nicht statt.

Die schwere Unwetterwarnung vor dem Orkan Sabine, der am Sonntag im Westen Deutschlands erwartet wird, hatte den EHV NRW dazu veranlasst, wie gemeldet eine Generalabsage aller Spiele in seinem Verbandsbereich auszusprechen. Für die Oberliga ist der Deutsche Eishockey-Bund zuständig. Die Ruhrrivalen Moskitos Essen und EV Duisburg hatten sich binnen weniger Minuten auf die Verlegung der Partie auf Dienstag, 11. Februar, um 20 Uhr geeinigt, weil die Sorgen bei An- und Abreise von Spielern und Fans gerade am Abend zu groß war, da zu diesem Zeitpunkt der Orkan erwartet wird.

Wie aus Krefeld zu hören war, konnten sich die Black Dragons Erfurt und der Krefelder EV zunächst nicht einigen. „Der Deutsche Eishockey-Bund hat dann aber das Spiel abgesagt. Wir sind dem DEB dankbar für diese Entscheidung der Vernunft“, so KEV-Trainer Elmaz Schmitz, dessen Team ausgerechnet während der Nacht hätte zurückkehren sollen, wenn die höchsten Windstärken erwartet werden. „Das ist einfach eine verantwortungsvolle Entscheidung“, so Schmitz. Wann diese Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.