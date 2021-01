Lesedauer: ca. 1 Minute

​Coronabedingt gibt es am heutigen Sonntag, 3. Januar, zwei Spielabsagen in der Oberliga Nord.

So müssen die Hannover Indians auf ihre Partie gegen die Hammer Eisbären verzichten, da bei einer routinemäßigen Schnelltestung im Team zwei positive Ergebnisse aufgetreten sind. Neben der Spielabsage wurde daher auch der Trainingsbetrieb beim ECH bis auf weiteres eingestellt. Im Zuge dessen haben die Rostock Piranhas ihre Partie bei den Hannover Scorpions vorsichtshalber ebenfalls abgesagt, da der REC vor zwei Tagen gegen die Indians gespielt hatte. Die beiden jeweiligen Gegner haben sich darauf geeinigt, am heutigen Sonntag gegeneinander anzutreten. So empfangen die Hannover Scorpions die Hammer Eisbären.