​Auch wenn die Crocodiles Hamburg Favoriten waren, für den Herforder EV gab es das zweite Debakel in der Oberliga Nord innerhalb von nur zwei Wochen. Erst ein 0:11 am Pferdeturm und jetzt ein 3:13 in Hamburg. Wenigstens gab es am Vortag einen Punkt, aber wenn man bedenkt, dass der HEV bis kurz vor Schluss 3:1 führte, ehe die Dominik-Lascheit-Festspiele mit einem lupenreinen Hattrick begannen, dann ist es wirklich ärgerlich.

Klammheimliche Freude wohl auch bei der EG Diez-Limburg. Nach dem 3:6 gegen Hamm folgte jetzt ein 5:4 bei den Eisbären und das trotz drei Toren von Kyle Brothers, der bis vor kurzem noch für die Limburger auf Torejagd gegangen war. In der Tabelle blieb alles beim Alten. Die Crocodiles näherten sich bei einem Spiel Rückstand bis auf 0,002 Punkte Herne und Herford hätte sich Essen ebenfalls nähern können, muss jetzt das ausstehende Spiel unbedingt gewinnen, wenn man im Kampf um Platz 10 bleiben will.

Crocodiles Hamburg – Herforder EV 13:3 (4:1, 6:0, 3:2)

Das war schon überraschend. Nach der knappen Niederlage vom Vorabend in Herford waren die Crocodiles zwar Favorit, aber dass es so klar ausgehen könnten, konnte niemand erwarten. Zumal die Herforder auch personell zwar nicht aus dem vollen schöpfen konnten, aber immerhin 13 Feldspieler aufbringen konnten. Nach dem superschnellen 1:0 nach nur 36 Sekunden spielten die Herforder durchaus mit, waren aber bei weitem nicht so effektiv wie die Hamburger. Im zweiten Drittel brachen dann alle Dämme, aber komischerweise erst kurz vor Ende. Nach 36 Minuten führten die Crocos noch mit 5:1, vier Minuten später stand es 10:1. In den letzten zwanzig Minuten nahmen dann die Hamburger ihren Speed aus dem Spiel, verwalteten es und gewannen das Drittel trotzdem noch mit 3:2. Es war im übrigen der vierte Sieg in Folge gegen Hamburg mit 34:12 Toren. Herausragende Spieler bei den Hamburgern waren mit jeweils sechs Punkten Adam Domogalla und Harrison Reed. Auch die fünf Punkte von Sam Verelst waren stark. Bei Herford beste Akteure waren Jan-Niklas Linnenbrügger und Justin Unger, die beide punkteten und in der Plus/Minus-Wertung mit nur einer minus 1 bzw. minus 2 herauskamen.

Tore: 1:0 (00:36) Dominik Lascheit (Reimer, Zuravlev), 2:0 (05:48) Sam Verelst (Domogalla, Reed), 2:1 (12:27) Jan-Niklas Linnenbrügger (Unger), 3:1 (14:34) Victor Östling (Zimmermann, Bruns), 4:1 (19:12) Norman Martens (Verelst, Domogalla), 5:1 (34:00) Norman Martens (Verelst, Reed), 6:1 (37:02) Adam Domogalla (Reed, Verelst), 7:1 (38:19) Sam Verelst (Reed, Domogalla), 8:1 (38:53) Adam Domogalla (Reed, Reinert), 9:1 (39:43) Dominik Lascheit (Zuravlev, Gauch), 10:1 (39:52) Tobias Bruns (Östling, Zimmermann), 11:1 (40:19) Thomas Gauch (Tramm, Lascheit), 12:1 (46:38) Adam Domogalla (Martens, Reed), 12:2 (49:39) Justin Unger (Rinke, Linnenbrügger), 13:2 (51:05) Carl Zimmermann (Saggau, Habel), 13:3 (53:36) Max Pietschmann (Weikamp, Krocker)

Spiele vom 22. Februar:

Hammer Eisbären – EG Diez-Limburg 4:5 (2:2, 2:1, 0:1, 0:1) n.V.

Tore: 0:1 (04:05) Leon Köhler (Krymskiy, Dobryskin 5-4), 1:1 (10:28) Kyle Brothers (Esche), 2:1 (15:45) Kyle Brothers (Roach, Schutz), 2:2 (16:18) Steve Slaton (Bettahar, Lademann), 3:2 (22:46) Jonas Hoppe (Esche, Lichnovsky), 4:2 (23:45) Kyle Brothers (Schutz, Roach), 4:3 (24:09) Jordan King (Köhler, Shevryn), 4:4 (54:24) Cody Drover (Dobryskin, Lehtonen 4-5), 4:5 (60:32) Leon Köhler (Drover, Slaton)

Herforder EV – Crocodiles Hamburg 3:4 (1:0, 2:1, 0:2, 0:1) n.V.

Tore: 1:0 (16:23) Marek Krocker (Stocker), 2:0 (32:20) Marius Garten (Linnenbrügger), 2:1 (36:06) Dennis Reimer (Tramm, Zuravlev), 3:1 (39:30) Björn Bombis (Linnenbrügger, Garten), 3:2 (55:34) Dominik Lascheit (Zuravlev, Reimer), 3:3 (58:36) Dominik Lascheit (Reed, Zuravlev), 3:4 (60:17) Dominik Lascheit (Zuravlev, Martens)

Verschobene Spiele:

Icefighters Leipzig – Black Dragons Erfurt

Krefelder EV U23 – Hannover Indians

Black Dragons Erfurt – Icefighters Leipzig

Herner EV Miners – Saale Bulls Halle

Tilburg Trappers – Rostock Piranhas