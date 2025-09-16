Saisonstart am Freitag

Oberliga Nord: Ein Team weniger, neuer Modus – Scorpions wieder Favorit

16.09.2025, 12:55 Uhr Lesedauer: 5 Minuten

Am kommenden Freitag beginnt die Oberliga Nord mit ihrem Hauptrundenprogramm, das bis zum 30. Januar 2026 dauert. Danach gibt es eine neu eingeführte Zwischenrunde. Die ersten fünf der Vorrunde sind alle für die Play-offs qualifiziert, spielen in diesem Fall um das Heimrecht. Die Plätze sechs bis elf spielen um den restlichen drei Play-off-Plätze. Die bisherigen Pre-Play-offs entfallen.

Die Play-offs beginnen am 8. März 2026 mit einer Best-of-Five-Serie, werden danach per Best of Seven bis maximal zum 3. Mai 2026 weitergeführt. So sieht es bei den elf Mannschaften der Nord-Staffel vor dem Saisonstart aus.

Hannover Scorpions

Der Titelverteidiger ist der große Favorit. Der Kern der Mannschaft konnte gehalten werden. Lediglich Wruck und Reich nach Crimmitschau sowie Aquin nach Regensburg tun weh. Mit Hauner (Rosenheim), Miglio (Selb), Pavlu (Heilbronn) und Vallerand (Sheffield) konnte starker Ersatz geholt werden.

Icefighters Leipzig

Die Sachsen haben qualitativ und quantitativ aufgerüstet, mit 31 Akteuren den größten Kader. Die Torhüter sind geblieben, für Moberg und Klaus kamen in der Defensive Steve Hanusch und Jakob Ficenec. Im Sturm fand sich eine tschechische Sturmreihe mit Schwamberger, Brada und Zajic und Vincent Hessler aus Dresden ist auch eine Topverstärkung.

Tilburg Trappers

Der Vorteil der Niederländer ist die Eingespieltheit. Lediglich zwei Positionen wurden ausgewechselt. Für Joly (Kaufbeuren) und Rinaldi (Greensboro) kamen Bindels (Kaufbeuren), Douma (Groningen) und McLeod (Zell am See).

Hannover Indians

Der Kultklub vom Pferdeturm hat in der Defensive lediglich als Neuzugang Keeper Böttcher-Miserotti aus Deggendorf zu vermelden. Der Deutsch-Italiener kommt nach einem Jahr zurück, kennt also die Verhältnisse. Im Sturm wurde die letztjährige finnische Variante ad acta gelegt und gezielt auf die nordamerikanische Karte wie Brent Aubin (Bad Nauheim), Ryan Gropp (Bietigheim), Jacob Lagace (Kaufbeuren), Ryon Moser (Regensburg) und Bill Jerry (Füssen) gesetzt. Dazu kamen gestandene Akteure wie Fedor Kolupaylo (Bietigheim) und Jari Neugebauer (Lindau).

Saale Bulls Halle

Die Bulls freuen sich auf die neue Halle, die Ende Oktober gegen die Hannover Indians eingeweiht wird. Dazu wurde in den Kader investiert, was schon beeindruckende Ergebnisse in der Vorbereitung bewiesen. Zwar gingen mit Virch, Gauch und Schütt drei starke Abwehrspieler, aber die DEL2-erfahrenen Marvin Neher (Freiburg), Aaron Reinig (Scorpions) sowie Kai Zernickel (Herne) sollten dies ausgleichen können. Im Sturm konnte aus der Essener Konkursmasse Toptorjäger Elvijs Biezais gewonnen werden und der Schwede Jesper Akerman aus Chamonix gehört zu den interessanten neuen Ligaakteuren.

Herner EV Miners

Die Kohlenpottler wollen den letzten Platz des Vorjahres vergessen machen. Dazu wurde der Kader ziemlich verändert. In der Defensive ließ man die Vereinslegende Michel Ackers nach Duisburg ziehen. Außerdem ging mit Swinnen ein wichtiger Spieler der letzten Jahre. Im Sturm kam mit Dennis Palka (Indians) ein Ex-Herner zurück. Dazu sollen es die US-Boys Tommy Munichiello und Nick Ford richten.

Black Dragons Erfurt

Obwohl die Thüringer in der letzten Saison viele gute Spiele abgeliefert hatten, reichte es am Ende nicht für die Pre-Play-Offs. Das soll sich jetzt ändern. Vier Spieler gingen, vier kamen. Für Vieregge im Tor konnte Justin Spiewok aus Bayreuth geholt werden. Für Schmitz kam Lukas Mannes aus Essen, für Schams Nils Herzog von FASS Berlin und für Zimmermann der Finne Miro Markkula aus Hamm. Damit sollte eine Mitspielposition für die Endrunde möglich sein.

Herforder Ice Dragons

Die Westfalen stellen den Kader mit den meisten internationalsten Erfahrungen. Nur 52 Prozent sind Einheimische, der Rest verteilt sich auf neun Nationen. Einzige Abgänge waren mit Lessard-Aydin, Humberstone und deNoble drei gebürtige Kanadier. Diese wurden quantitativ mit Sebastian Moberg (Leipzig), Jackson Pierce (Atlanta/ECHL), David Makutsky (Stuttgart) und Pavel Avdeev (Ratingen) ausgeglichen. Außerdem verstärkt Jannis Kälble, Ex-Duisburger, die Defensive. Für Herford wird es in der Zwischenrunde um Platz acht gehen.

Füchse Duisburg

Die Kaiserberger sind die große Unbekannte in der Liga. Die Experten trauen ihnen auch den Sprung unter die ersten vier zu, bei einem optimalem Saisonverlauf. Das größte Experiment läuft dabei im Tor ab. Mit Marko Brlic, Leon Hümer und Leon Willerscheid kämpfen drei zwanzigjährige Talente um die Nr. 1. Wichtig in der Defensive war nach dem Abgang von Neumann nach Ratingen, dass mit dem Herner Ackers ein Leitwolf gefunden werden konnte. Im Sturm setzt man komplett mit Egils Kalns, Klavs Planics und Sandis Zolmanis auf die lettische Karte.

Hammer Eisbären

Hamm träumt von den direkten Play-offs, wird aber diesen Traum wohl um ein Jahr verschieben müssen. Zwar konnten etliche Stammspieler gehalten und mit den schwedischen Brüdern Wernerson Libäck aus Duisburg sowie dem Amerikaner Armstrong und dem Litauer Ugnius Cizas auch starke Akteure geholt werden, aber der Kader ist im Augenblick mit 18 Spielern sehr dünn, so dass Verletzungen von Anfang an tabu sind.

Rostock Piranhas

Einer muss hinten stehen, aber ob das die Piranhas sein werden, ist völlig ungewiss. Der von Lenny Soccio zusammengestellte Kader hat auch das Zeug zu Platz acht. Im Tor bleibt Sebastian Albrecht die Wand. Für den nach Herne abgewanderten Rennert kam bereits während der letzten Saison Turnwald vom Pferdeturm. Dazu gesellte sich mit Walter Klaus und Joshua Geuß gute Oberligaqualität. Im Sturm ist man froh, mit Jesper Öhrvall einen der besten letztjährigen Scorer behalten zu haben. Der Schwede soll mit Liam Fraser die gegnerischen Teams aufmischen. Ein Problem könnte die eingesetzte Power sein, denn bis auf Michael Burns und Liam Fraser bringt keiner der stürmenden Piranhas mehr als 80 Kilogramm auf die Waage. Trotzdem sehen wir auch die Rostocker in der Lage, bei einem guten Verlauf um Platz acht mitzuspielen.