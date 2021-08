Lesedauer: ca. 4 Minuten

​Die Endphase der Personalplanungen in der Oberliga ist eingeläutet. Sind die Teams schon komplett oder fehlt noch die eine oder andere Kraft? Nicht alle Mannschaften kommen in ihrem Kader auf etwa 20 Spieler, sodass man gespannt sein kann, was noch passiert. Daher hier die aktuellen personellen Stand in der Oberliga Nord.

Crocodiles Hamburg

Torhüter: Kai Kristian, Nils Kapteinat (Krefelder EV U23); Verteidiger: Thomas Gauch (Herner EV), Louis Habel, Raik Rennert, Tobias Schmitz (Bayreuth Tigers/DEL2), Vojtech Suchomer, Jan Tramm, Yannis Walch; Sturm: Tobias Bruns, Adam Domogala, Dominik Lascheit, Norman Martens, Harrison Reed, Dennis Reimer, Maximilian Schaludek, Sam Verelst (Selber Wölfe/DEL2), Carl Zimmerman (Selber Wölfe/DEL2), Thomas Zuravlev, Victor Östlund.

EG Diez-Limburg

Torhüter: Louis Busch, Jan Guryca, Tim Stenger; Verteidigung: Daniel Ketter (Bad Nauheim/DEL2), Alexander Seifert, Mark Shevyrin (Bad Nauheim/DEL2), Steve Slaton, Lorenzo Valenti, Jan Wächtershuber; Sturm: Noureddine Bettahar (Bad Nauheim/DEL2), Kyle Brothers, Niklas Hildebrand, Lukas Koziol (Rostock Piranhas), Leon Köhler (Bad Nauheim/DEL2), Paul Jan König, Kevin Lavallee, Niko Lehtonen, Cheyne Thomas Matheson, Dominik Patocka, Thomas Voronov (Rostock Piranhas), Henry Wellhausen

Black Dragons Erfurt

Torhüter: Mikael Beryak, Konstantin Kessler, Nick Jordan Vieregge (Dresdner Eislöwen/DEL2); Verteidigung: Justus Böttner, Sean Fischer, Petr Gulda, Martin Klein, Tilman Pfister, Thomas Schmidt,Eric Wunderlich; Sturm: Louis Anders (Riessersee/OLS),Tom Banach, Kyle Beach, Arnoldas Bosas, Fritz Denner, Andre Gerartz (Crocodiles Hamburg), Enzo Herrschaft, Maurice Keil, Nils Münzberg (Dresden DNL2), Felix Schümann, Reto Schüpping, Alexander Spister, Max Weigandt (Dresden 1b).

ESC Moskitos Essen

Torhüter: Marvin Frenzel, Fabian Hegmann (Düsseldorfer EG/DNL2); Verteidigung: Stephan Kreuzmann, Raphael Palmeira-Kerkhoff, Felix Ribarik (Höchstadt Alligators/OS), Florian Spelleken, Thomas Ziolkowski (Herner EV); Sturm: Mitch Bruijsten (Tilburg Trappers), Mike Glemser (Hannover Scorpions), David Gorski, Andre Huebscher, Toni Lamers, Dominik Luft, Aaron MacLeod, Thomas Richter, Enrico Saccomani, Mark Zajic (Diez-Limburg).

EC Hannover Indians

Torhüter: Jan Dalgic (ESV Kaufbeuren/DEL2), David Miserotti-Böttcher (Dresdner Eislöwen/DEL2), Mitja Friedrich (Wolfsburg/DNL3); Verteidigung: Nick Aichinger, Nicholas Bovenschen, Philipp Hertel, Tobias Möller (SC Rießersee/OS), Maximilian Pohl, Robin Thalmeier (Starbulls Rosenheim/DNL2), Nicolas Turnwald; Sturm: , Artyom Alexandrov (Höchstadt Alligartors/OLS), Igor Bacek, Parker Bowles, Niko Esposito-Selivanov (Lake Superior State Uni/NCAA), Kyle Gibbons (Starbulls Rosenheim), Joe Kiss (Dresdner Eislöwen/DEL2), Mike Miezkowski (Löwen Frankfurt/DEL2), Robin Palka (EV Landshut/DEL2), Thomas Pape, Branislav Pohanka, Jayden Schubert (Rostock Piranhas).

Hannover Scorpions

Torhüter: Brett Jaeger, Ansgar Preuß; Verteidiger: Alexander Heinrich, Jan-Niklas Pietsch, Andy Reiss, Thomas Supis (Dresdner Eislöwen/DEL2), Robin Thomson; Sturm: Julian Airich, Tyler Gron (Bayreuth Tigers/DEL2), Mike Hammond (Coventry Blaze/GBR), Robin Just (Bietigheim Steelers/DEL2), Christoph Kabitzky, Patrick Klöpper (Krefeld Pinguine/DEL), Victor Knaub, Louis Trattner (Dresdner Eislöwen/DEL2), Mario Valery-Trabucco

Herforder EV

Torhüter: Philip Lehr (Blue Devils Weiden), Kieren Vogel; Verteidiger: Daniel Bartuli, Philipp Brinkmann, Dennis König, Marius Pöpel (EG Diez-Limburg), Aaron Reckers (inaktiv, davor Hamm), Dennis Schütt (Starbulls Rosenheim), Quirin Stocker (EV Füssen); Sturm: Rustams Begovs (Zemgale/LET), Gleb Berezovsky, Elvijs Biezais (Dresdner Eislöwen/DEL2), Nils Bohle, Björn Bombis, Lasse Bödefeld, Marius Garten, Christoph Koziol (Hannover Scorpions), Emil Lessard-Aydin, Tom Lorer (Hammer Eisbären), Ralf Rinke, Justin Unger, Jörn Weikamp.

Herner EV Miners

Torhüter: Finn Becker, Björn Linda, Christian Wendler, Sebastian Wieber; Verteidigung: Michel Ackers, Rene Behrens, Nils Elten, Benjamin Hüfner (Bietigheim Steelers/DEL2), David Kirchhoff, Aaron Krebietke, Sebastian Moberg (Kalmar HC/SWE2), Robert Peleikis (Hannover Scorpions); Sturm: Noah Bruns, Viktor Buchner (Schwenningen Wild Wings U20), Denis Fomynch, Alexander Komov, Nils Liesegang, Marcus Marsall, Richard Mueller, Kevin Orendorz (Eisbären Hamm), Marlon Polter, Lennart Schmitz (Duisburger Füchse/RL), Dennis Swinnen (Dresdner Eislöwen/DEL2), Artur Tegkaev (Saale Bulls Halle), Tomi Wilenius (Hannover Scorpions), Christoph Ziolkowski.

Icefighters Leipzig

Torhüter: Patrick Glatzel, Eric Hoffmann; Verteidigung: Patrick Demetz (Krefelder EV U23), Roberto Geiseler (EHC Erfurt), Connor Hannon, Tim Heyter, Walther Klaus, Kevin Miethke, Michal Schön (MEC Halle), Erek Virch; Sturm: Hannes Albrecht, Michael Burns (Hannover Indians), Florian Eichelkraut, Sebastian Hon (Ravensburg Tower Stars/DEL2), Moritz Miguez (Riessersee/OLS), Oliver Noack, Joonas Riekkinen (Herlev/DK), Robin Slanina, Maximilian Spöttel ( Filip Stopinski (Rostock PIranhas), Jonas Wolter (Memmingen Indians).

Krefelder EV U23

Torhüter: Patrick Klein (Löwen Frankfurt/DEL2); Verteidigung: Tim Dreschmann (Eisbären Hamm), Lars Ehrich, Tobias Esch, Michael Schaaf, Leon Schuster; Sturm: Anakin Guay-Tessier (Montreal-Est Rangers/QJHL), Marcel Mahkovec, Florian Maierhofer (Starbulls Rosenheim/OLS), Manuel Nix (Bayreuth Tigers/DEL2), Matthias Onckels, Valentin Pfeifer (Herner EV), Edwin Schitz

Hammer Eisbären

Torhüter: Daniel Filimonov (Passau Black Hawks/OS), Max Licht (Selber Wölfe/DNL3), Marvin Nickel; Verteidigung: Fabian Calovi (Hamburg Crocodiles), Samuel Dotter, Jonas Hoppe, Tim Junge (Icefighters Leipzig), Mike Ortwein, Maximilian Otte (Selber Wölfe/DEL2), Nolan Renke (Krefelder EV U23), Michal Spacek; Sturm: Viktor Beck (EHC Erfurt), Igor Furda, Thomas Lichnowsky, Michel Limböck (Deggendorfer SC/OS), Michael Maaßen, Jesse Roach (Portage College/ACAC), Chris Schutz (Tulsa Oilers/ECHL), Kevin Trapp, David Trivellato (Hannover Indians).

Saale Bulls Halle

Torhüter: Sebastian Albrecht, Jan Urbisch; Verteidigung: Maurice Becker (Rostock Piranhas), Pascal Grosse (Hannover Scorpions), Christian Guran, Erik Hoffmann, Kai Schmitz, Finn Walkowiak; Sturm: Michael Fomin (Krefelder EV U23), Erik Gollenbeck (Deggendorfer SC), Niklas Hildebrand (Diez-Limburg), Tim May, Joonas Niemelä (HC Gröden/ITA), Roman Pfennings (Hannover Scorpions), Max Pietschmann, Patrick Schmid (Hannover Scorpions), Sergei Stas, Jannik Striepeke, Lukas Valasek, Tatu Vihavainen.

Rostock Piranhas

Torhüter: Lucas di Berardo (Lindau Islanders), Lukas Schaffrath (Hannover Indians), Jascha Strobel; Verteidigung: Jonas Gerstung, Florian Kraus (Hammer Eisbären), Kevin Lavallee (Dresdner Eislöwen/DEL2), Mark Ledlin (Memmingen Indians), Sean Morgan, Philipp Seckel; Sturm: Gianluca Balla (Hammer Eisbären), Jack Combs (Csikszereda/ROM), Jonathan Galke / (Langton Royals/CPJHL), Dante Hahn (Pyry/FIN3), Maximilian Herz (Herner EV), Constantin Koopmann, Lukas Lenk (Eispiraten Crimmitschau/DEL2), Justin Maylan (Csikszereda/ROM), Tom Pauker, Kilian Steinmann (Starbulls Rosenheim), August von Ungern-Sternberg.

Tilburg Trappers

Torhüter: Ruud Leeuwesteijn, Ian Meierdres; Verteidigung: Kilian van Gorp, Ninho Hessels, Alexei Loginov, Noah Muller, Jordy van Oortschot, Jordy Verkiel, Giovanni Vogelaar; Sturm: Mickey Bastings, Bartek Bison, Jonne de Bonth, Brett Bulmer (Hannover Indians), Max Hermens, Delaney Hessels, Diego Hofland, Reno de Hondt, Tijn Jacobs, Wouter Sars, Raymond van der Schuit, Ties van Soest, Danny Stempher.