​So muss es sein. In den Pre-Play-Offs der Oberliga Nord Spannung bis zum Bersten und wenn es dann noch in die Overtime geht, ist es noch besser. Duisburg setzte sich in Hamm hauchdünn mit 2:1 durch und Erfurt beeindruckte Leipzig beim 3:2 mit einem zweimaligen Aufholen eines Zwei-Tore-Rückstandes. Jetzt fällt die Entscheidung am Sonntag in Leipzig ab 18 Uhr und in Duisburg ab 18.30 Uhr.

Black Dragons Erfurt – Icefighters Leipzig 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)



Serienstand: 1:1

Wie sich die Zeiten ändern können. Vor einem Monat gewannen die Icefighters noch an gleicher Stelle mit 4:3, jetzt gab es ein 2:3 und damit den indirekten Auftrag der Fangemeinde, am Sonntag zuhause ins Achtelfinale einzuziehen. Leicht wird dies jedoch nicht, denn die Erfurter zeigten beim Erfolg eine unbändige Moral. Die war auch wichtig, denn im ersten Drittel, das ausgeglichen verlief, gingen die Leipziger mit 1:0 in Führung, führten damit im Gesamtscore mit 2:0. Erfurt brauchte etwas, konnte aber in der 32. Minute durch Gulda den Ausgleich feiern. Die Freude dauerte nicht lange, dann führten die Gäste wieder mit 2:1, diesmal durch Miguez. Also wieder zwei Tore Rückstand für die Black Dragons, aber die erinnerten sich an ihre Powerplaystärke, glichen gleich nach Beginn des dritten Drittels dank Bosas aus und der gleiche Akteur brachte in der 59. Minute Ranger in Stellung und dieser überwand Leipzigs Torhüter Erich Hoffmann zum entscheidenden 3:2. Leistungsträger bei Erfurt waren D’Artagnan Joly, Arnoldas Bosas und Petr Gulda mit je zwei Punkten, bei Leipzig war Ian Farrell mit Assist an beiden Toren beteiligt.

Tore: 0:1 (14:42) Ian Farrell (Stopinski), 1:1 (31:44) Petr Gulda (Herrschaft, Jakob), 1:2 (34:16) Moritz Miguez (Farrell, Miethke), 2:2 (41:07) Arnoldas Bosas (Gulda, Joly 5-4), 3:2 (58:51) Alexandre Ranger (Bosas, Joly)

Hammer Eisbären – Füchse Duisburg 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) n.V.

Serienstand: 1:1

Das war knapp. Für die Duisburger, die mit dem Rücken zu Wand standen, war nach der Begegnung die Freude anzusehen. In einer ausgeglichenen Begegnung starteten zunächst die Hammer wie die Feuerwehr, mussten aber einen schnellen Gegentreffer von Fomin hinnehmen. Nach dem Ausgleich von Schutz passierte auf dem Scoreboard lange nichts mehr. 21 Sekunden vor dem Ende des ersten Verlängerungsdrittels erzielte Krämer den Siegtreffer für Duisburg.

Tore: 0:1 (02:47) Michael Fomin, 1:1 (06:14) Chris Schutz (Balla), 1:2 (79:39) Cornelius Krämer (Schmitz)