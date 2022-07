Lesedauer: ca. 1 Minute

​In der vergangenen Saison wechselte der erfahrene DEL2-Spieler Noureddine Bettahar vom EC Bad Nauheim zur EG Diez-Limburg – und auch in der kommenden Spielzeit geht er für die Rockets aufs Eis.

Auch wenn die Saison insgesamt für alle Beteiligten unschön verlief, so sieht Bettahar für 2022/23 gute Chancen, einen sauberen und effektiven Neustart, auch wenn der ein oder andere Außenstehende Bedenken hat, mit so vielen jungen Spielern anzutreten. „Ich finde es total spannend, mit so jungen Spielern aufs Eis zu gehen. Sie sind engagiert, wollen sich etablieren. Sie sind hungrig und saugen das auf, was die erfahreneren Spieler und Trainer an sie weitergeben. Spieler die Ende 20, Anfang 30 sind, die haben schon viel gesehen, haben schon das ein oder andere erreicht und haben eventuell nicht mehr so den Hunger nach Erfolg wie die ‚jungen Wilden‘, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen“, erklärt der in Trier geborene Deutsch-Pole.

Auch der 2. Vorsitzende Willi Lotz ist von der Einigung mit Bettahar begeistert und sagt: „Das Noureddine bleibt, freut mich sehr. Er ist nicht nur ein erfahrener und guter Spieler, sondern auch menschlich eine absolute Bereicherung für den Verein. Es war mir persönlich sehr wichtig, dass wir mit ihm in eine zweite Saison gehen.“