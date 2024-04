Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herner EV hat den ersten Kontingentspieler für die Oberliga-Saison 2024/25 verpflichtet. Niko Ahoniemi wechselt an den Gysenberg. Zuletzt war der Finne für Boras HC in der schwedischen HockeyEttan, der dritten Spielklasse, im Einsatz.

Mit 22 Toren und 25 Vorlagen in seinen 36 Hauptrundenspielen war er der vierbeste Scorer der gesamten Liga und überzeugte vor allem durch seine Spielintelligenz und seinen Spielwitz. „Er wird uns zudem im Powerplay und Penaltykilling weiterhelfen. Niko ist ein hervorragend ausgebildeter Schlittschuhläufer und hat ein sehr gutes Stickhandling“, beschreibt Trainer Dirk Schmitz den 28-jährigen Linksschützen, der im finnischen Tampere geboren ist.



Für Ahoniemi ist der Herner EV der erste Verein in Deutschland. In der Spielzeit 2013/14 war er jedoch schon mal im deutschsprachigen Raum unterwegs. In dieser Zeit durchlief er die RB Hockey Akademie in Salzburg, spielte dort für die U18 und die U20 und kam auch für die RB Hockey Juniors zum Einsatz.

„Wir haben Videos von ihm gesichtet und mehrere Gespräche mit seinen ehemaligen Mitspielern und Trainern geführt. Wir sind davon überzeugt, dass Niko mit seinen Qualitäten, sowohl sportlich als auch menschlich gut in unser Team passen wird“, freut sich der HEV-Coach auf den Stürmer.

