Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der Oberligakader des Herforder EV nimmt für die Saison 2023/24 immer mehr Konturen an. Mit dem 28-jährigen Niklas Hildebrand wechselt nun ein weiterer Stürmer von den Saale Bulls Halle nach Ostwestfalen, der zukünftig das Trikot der Ice Dragons überstreifen wird.

Der Herforder Neuzugang bringt dabei eine Menge Oberligaerfahrung mit. Insgesamt weist er bereits 310 Einsätze in Deutschlands 3. Liga auf, traf selbst 93 Mal und bereitete weitere 163 Treffer vor. Erstaunlich ist dabei die Tatsache, dass er in all seinen Oberligaspielen lediglich 52 Strafminuten aufgebrummt bekam. In der Saison 2015/16 wurde Niklas Hildebrand „Rookie des Jahres“ der Oberliga Nord. Seine ersten Gehversuche auf dem Eis machte er mit etwa dreieinhalb Jahren in Mannheim, wo er nur wenig später für die Mad Dogs seine ersten Eishockeyspiele absolvierte. Sein Talent blieb nicht unentdeckt und so wechselte er in die Nachwuchsabteilung des Mannheimer ERC und blieb dort bis zum Jahr 2010, bevor sein Weg ihn zu den Young Lions Frankfurt führte. Dort absolvierte er herausragende Spielzeiten und wurde bereits früh mit Eiszeit im Senioreneishockey belohnt. Seine erste Profistation folgte in der Saison 2015/16 bei den Moskitos Essen. Über Leipzig, nochmals Essen und Diez-Limburg kam er 2021 zu den Saale Bulls Halle. In der abgelaufenen Spielzeit erreichte Niklas Hildebrand mit seiner Mannschaft das Oberligahalbfinale, ein Jahr zuvor wurde er zudem Oberliga Nord-Meister.



„Die Spiele in Herford nimmt man als Gegner als schwierige und durchaus unangenehme Aufgabe wahr. Es ist eine kleine und sehr enge Halle, die Zuschauer sind direkt an der Scheibe und wenn es voll ist, wird man als gegnerisches Team fast ein wenig dadurch erdrückt. Als Heimmannschaft ist das alles bestimmt eine sehr angenehme Rückendeckung, auf die ich gespannt bin. Ich glaube, dass ich mit 28 Jahren nun im besten Eishockeyalter bin und möchte mir in Herford meine Rolle suchen und gerne auch Verantwortung übernehmen. Viele Spieler aus dem Kader kenne ich bereits, habe auch mit einigen zusammengespielt, teilweise sogar in derselben Reihe. Spaß am Eishockey und Erfolg im Eishockey hängen meistens direkt zusammen. Mit dem Spaß kommt der Erfolg, mit dem Erfolg noch mehr Spaß. Ich wünsche mir, dass wir in der Mannschaft ganz viel Spaß und Erfolg haben und so den Fans auch viel Freude bereiten. Ich kann nur sagen, dass Play-off-Eishockey einfach geil ist. Das wollen wir in Herford gerne auch gemeinsam erleben“, äußerte sich Niklas Hildebrand bei seiner ersten Stippvisite in Herford. Aktuell weilt er noch in seiner Wahlheimat Limburg, hat sich inzwischen von der langen Saison, die bei ihm aufgrund der Play-off-Halbfinalteilnahme mit den Saale Bulls erst seit wenigen Wochen beendet ist, erholt und steigt nun in die Vorbereitung der Spielzeit 2023/24 ein.

„Mit Niklas waren wir uns schnell einig. Er ist körperlich präsent, hat eine sehr gute Eishockeyausbildung und einen guten Scoringtouch. Mir hat besonders seine Bereitschaft für unsere Organisation in Herford gefallen und in den Gesprächen war sofort ein absoluter Wille herauszuhören. Er will und wird unseren jungen Spielern weiterhelfen und hat zudem eine sehr offene und aufgeschlossene Art“, so Milan Vanek über den HEV-Neuzugang.