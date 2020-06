Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Niels Garbe haben die Rostock Piranhas ihren Trainer für die neue Saison in der Oberliga Nord gefunden.

Niels Garbe (34) war in der vergangenen Saison Headcoach der DNL-Mannschaft des Augsburger EV und ist trotz seines noch jungen Alters ein Eishockeyfachmann mit reichlich Erfahrung. In einem ersten Besuch konnte sich der neue Headcoach einen ersten Überblick über Stadion, Umfeld und Stadt verschaffen.

Neben dem Bachelorabschluss eines Sportstudiums in Vierumäki (Finnland) bringt er Erfahrung aus dem Coaching im Seniorenbereich mit. Er war unter anderem in Lustenau (Alps Hockey League, 2013/2014) Assistenztrainer, in Frankfurt in der Oberliga (2014/15) Headcoach, in Kongsvinger (Norwegen, 2016/17) Assistenztrainer und in Lindau in der Oberliga (2018/19) ebenfalls Assistenztainer.

Mit Chris Stanley als spielenden Co-Trainer sind die Planungen für das Trainerteam abgeschlossen.