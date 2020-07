Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ein weiterer junger Spieler wird in der kommenden Saison den Herforder EV in der Oberliga Nord verstärken. Mit Nico Schnell wechselt ein Verteidiger vom Ligakonkurrenten Hannover Scorpions nach Ostwestfalen, der auf 124 Einsätze in der dritthöchsten Spielklasse zurückblicken kann.

Bereits während seiner Jugendzeit bei der EJ Kassel bekam Nico Schnell die Gelegenheit, als Förderlizenzspieler Erfahrung bei den Scorpions in der Oberliga zu sammeln. Auch beim ECC Preussen Berlin lief der Neu-Herforder in derselben Spielklasse auf, bevor er schließlich fest nach Hannover wechselte. Dort spielte er in den beiden vergangenen Jahren und kam insgesamt auf 96 weitere Einsätze, erzielte einen Treffer selbst und gab 16 Vorlagen zu weiteren Toren.