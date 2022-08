Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ein Duisburger Junge, der über Düsseldorf und Krefeld in das beschauliche Diez und Limburg kommt. Nick Kardas wird eine Rakete und wechselt von Krefeld an die Lahn.

Für Nick Kardas stellt diese „Gallisches-Dorf-Atmosphäre“ im kleinsten Oberliga-Nord-Standort kein Problem dar: „Mir gefällt das familiäre Umfeld rund um den Verein und der Weg in der neuen Saison vielen jungen Spielern eine Chance in der Oberliga zu geben.“

Bevor Kardas Oberligaluft in Krefeld schnupperte, war er in der Jugend der Düsseldorfer EG aktiv. „Bei der DEG habe ich zur damaligen Zeit eine sehr gute Ausbildung als Eishockeyspieler auf und neben dem Eis genossen. Nach elf Jahren hatte ich allerdings das Gefühl, in meinem letzten Nachwuchsjahr nochmal etwas anderes erleben zu wollen, wodurch der Wechsel nach Krefeld zustande kam. Dort konnte ich durch viel Vertrauen und gutes Training eine gute DNL-Saison spielen und durfte sogar erste kleine Erfahrungen in der Oberliga bei der U23 sammeln, wofür ich sehr dankbar bin.“

In der DNL erreichte Kardas in 32 Spielen 29 Punkte und avancierte damit zum Topscorer seines Teams. In der Oberliga reichte es in seinem letzten Jahr in der Jugend zu drei Oberligaspielen für Krefeld. Insgesamt spielte er 3 Jahre in der höchsten Jugendklasse in Deutschland. 75 Mal trug er in der DNL für Düsseldorf und Krefeld das Trikot und erzielte dabei 22 Tore.

Der Sportliche Leiter der Rockets über Nick Kardas: „Junge Spieler zu holen und sie weiter auszubilden, war schon in den letzten Jahren die grundsätzliche Philosophie der EGDL. Mit Nick Kardas konnten wir uns für die kommende Saison ein sehr vielversprechendes Talent aus der Krefelder Nachwuchsschmide sichern. Nick hat in den letzten 3 Jahren in der DNL gezeigt, dass er auf dem besten Weg ist den Sprung in die Oberliga zu schaffen. Nick kommt aufgrund mehrerer Empfehlungen zu uns und wir sind davon überzeugt, dass er seinen Weg in der Oberliga gehen wird.“