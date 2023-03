Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Neuigkeiten rund um die Vereine der Oberliga Nord und Süd.

Blue Devils Weiden



Der Vertrag mit Co-Trainer Martin Mazanec wurde verlängert. Und auch Trainer Sebastian Buchwieser kann sich feiern lassen. Er wurde zum „Trainer der Oberliga Süd“ erkoren.

EC Hannover Indians

Der Kapitän bleibt an Bord. Branislav Pohanka, mittlerweile stolze 38 Jahre jung, verlängerte seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr, spielt nun schon seit neun Jahren für die Indians.

Deggendorfer SC

Verteidiger Ondrej Pozivil verspürt weiter Lust, seine Schlittschuhe für die Deggendorfer zu schnüren. Mittlerweile geht er schon in seine vierte Saison beim DSC. Timo Pielmeier wurde zum besten „Torhüter der Oberliga Süd“ gekürt.

Tölzer Löwen

Tyler McPhee-Ward wurde zum „Spieler des Jahres in der Oberliga Süd“ gekürt.

Herforder EV

Auch Rustams Begovs, Topscorer der Ostwestfalen, bleibt den Ice Dragons erhalten, verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr

Rostock Piranhas

Die letzte Neuerwerbung an der Ostsee war kein Spieler, sondern ein Trainer. Lenny Soccio kam von den Hannover Indians und stieg schnell triumphal auf. Soccio fühlt sich scheinbar in Rostock wohl und hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

Hannover Scorpions

Der frischgebackene Nordmeister kommt aus dem Feiern nicht mehr raus. Topscorer Allan McPherson beendete die Saison mit 105 Scorerpunkten (30 Tore) als Erster in dieser Kategorie und wurde zum „Spieler der Oberliga Nord“ gekürt.

Krefelder EV U23

Der älteste Spieler der Krefelder, Mentor und Motivator und nebenbei Topscorer Adrian Grygiel beendet seine Spielerkarriere. Inklusive Play-Offs bestritt Grygiel 921 DEL-Spiele, 76 Zweitligaspiele, 8 Regionalligaspiele und zuletzt noch 165 Oberligaspiele. Macht summa summarum magische 1.170 Spiele. Headcoach Elmar Schmitz: „Wir wollen ihm noch einen würdigen Rahmen geben“.

EG Diez-Limburg

Auch die Rheinland-Pfälzer nehmen Anteil am schlimmen Schicksal vom Rosenheimer Stürmer Mike Glemser. Ab dem 8.März bis zum 14. März läuft die Trikotversteigerung und der Erlös geht an die Stiftung: #97bestrong. Das Mindestangebot liegt bei 30 EUR, jede Erhöhung verläuft in 10 EUR-Schritten.

Icefighters Leipzig

Jubiläum für Sven Gerike. Das 1:0 im Pre-Play-Off-Spiel gegen Erfurt war sein 400. Spiel als Cheftrainer.

Crocodiles Hamburg

Sebastian Moberg, finnischer Verteidiger in Diensten der Hamburger, wurde zum „Verteidiger des Monats“ gewählt.

Tölzer Löwen

Die Löwen wollen am Freitag noch nicht die Saison beenden. Damit möglichst viele Fans kommen, soll eine Tombola mit attraktiven Preisen durchgeführt werden.

Lindau Islanders

Das erste Pre-Play-Heimspiel gegen Füssen soll zu einem Fest am Bodensee werden. Damit die magische 1000er Grenze geknackt werden kann, bekommen die bisherigen Dauerkarteninhaber dieses Spiel zusätzlich inkludiert.