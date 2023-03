Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Viele Neuigkeiten gibt es von den Vereinen der Oberliga. Das ist passiert.

Blue Devils Weiden



Vor dem Eröffnungsbully (18 Uhr) zum letzten Hauptrundenspiel gegen die EV Lindau Islanders am Sonntag, 5. März, werden die Blue Devils Weiden offiziell zum Oberliga-Süd-Meister 2023 gekürt. Markus Schubert, DEB-Leiter Spielbetrieb, und Claus Gröbner, DEB-Generalsekretär, werden den Meisterpokal und die Medaillen an Kapitän Dennis Thielsch und seine Mannschaftskollegen übergeben.

Die Partie gegen die Inselstädter steht zudem unter dem Motto „Blaulichttag“. Ehren- und hauptamtliche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, THW, Integrierte Leitstelle, Bundeswehr und US-Army sowie Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen erhalten freien Eintritt. Die Blue Devils Weiden möchten sich mit dieser Aktion bei allen Kräften für das unermüdliche Engagement recht herzlich bedanken.

Crocodiles Hamburg

In der kommenden Woche werden die Heimtrikots versteigert. Wer an der Versteigerung teilnehmen möchte, muss bis Dienstag, 16 Uhr, eine E-Mail mit der Bitte um einen Einladungslink an [email protected] schicken. Als Antwort bekommt man einen Einladungslink, der zur Versteigerung führt.

EC Peiting

Tobi Beck, hoffnungsvolles Verteidigertalent, bleibt dem ECP erhalten, unterschrieb einen Kontrakt bis zum Ende der Saison 2023/24.

Lindau Islanders

Nachdem die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders in den vergangenen Wochen schon mit den Stürmern Andreas Farny, Alexander Dosch und Marc Hofmann verlängert haben, ist ihnen das nun auch mit dem Defensivspezialisten Daniel Stiefenhofer gelungen. Bei den Lindauern kommt für den Verteidiger nun noch mindestens eine weitere Saison dazu, in der Stiefenhofer wie viele seiner Mannschaftskameraden den „Dualen Weg“ aus Arbeit und Eishockey geht.

Landsberg Riverkings

Co-Trainer Andreas Becher wird vorerst das Training der 1. Mannschaft übernehmen und auch hinter der Bande stehen.

SC Riessersee

Am Freitag um 20 Uhr treffen die Garmischer im letzten Vorrundenheimspiel auf den EHC Klostersee und veranstalten dabei einen etwas „anderen Abend“ im Olympia-Eissportzentrum. Eine „Goaßnmaß-Bar“ vor der Ostkurve, eine Blaskapelle soll für Stimmung in den Pausen sorgen und es gibt auch einen bayrischen Dreikampf zu bewundern.

Starbulls Rosenheim

Hier überschattet der furchtbare Sportunfall von Mike Glemser das Geschehen. Wer für die Behandlung des sympathischen Stürmers spenden will, sollte auf die Website der Starbulls gehen und sich nach der Spendenaktion: #97BeStrong umsehen.

Aber es geht natürlich auf für die Starbulls sportlich weiter und hier gibt es im Kader eine Überraschung. Nach fast einem Jahr Verletzungspause meldet sich rechtzeitig vor den Play-Offs Brad Snetsinger wieder zurück.