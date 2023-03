Lesedauer: ca. 5 Minuten

​Das Play-off-Viertelfinale in der Oberliga läuft – viele andere Vereine sind schon in der Sommerpause. Das sind die aktuellen Neuigkeiten.

Blue Devils Weiden



Das zweite Heimspiel im Viertelfinale wirft ihre mächtigen Schatten voraus. Alle Sitzplatzkarten sind verkauft, es gibt lediglich noch Stehplatzkarten.

Deggendorfer SC

Wie in Weiden sind auch die DSC-Fans heiß hinter den Karten für das erste Heimspiel gegen Nord-Vizemeister Saale Bulls Halle her. Laut Verein wird die Abendkasse nicht mehr öffnen. Es gibt nur noch eine Möglichkeit über das Onlineticketing. Infos gibt es auf der Vereinshomepage.

EC Hannover Indians

Auch am Pferdeturm stehen die Zeichen auf „ausverkauft“. Nur noch wenige Stehplatzkarten sind erwerbbar. Der Verein bittet die Fans, bei der Anreise möglichst auf das Auto zu verzichten.

Hannover Scorpions

Kein neuer Spieler bei den Scorpions, dafür aber ein Neuzugang an der Bande. Aus Bremen kam Andrew McPherson. Der Kanadier, der 2018 mit Kevin Gaudet die DEL2-Meisterschaft mit den Bietigheim Steelers feiern konnte, wird Gaudet als Assistenztrainer unterstützen.

Saale Bulls Halle

Die Bulls wollen unbedingt in Deggendorf den zweiten Seriensieg einfahren. Dabei sollen mitfahrende Fans helfen und irgendwie auch die Daheimgebliebenen, die trotzdem Stadionatmosphäre schnuppern wollen. In der VIP-Lounge des Sparkassen-Eisdoms läuft auf dem LED-Würfel das Play-Off-Match. Der Eintritt ist frei.

SC Riessersee

Auch in Garmisch brennt das Play-Off-Feuer. SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis beschwor die gesamte Gemeinde, den Altmeister zu unterstützen. „Wir brauchen jeden Fan unter der Alpspitze, unter dem Karwendel, am Fuße des Hörndles und am Ufer des Staffelsees.“ Hoffentlich hat er die Fans vom Urort Riessersee nicht vergessen!

Starbulls Rosenheim

Die Starbulls wollen amerikanische Eishockeyverhältnisse. Wie aus Übersee gewohnt, haben viele Fans dort Leibchen in der Vereinsfarbe an. Dies soll auch beim zweiten Heimspiel am Sonntag in Rosenheim so sein mit der Aktion: Grünsonntag. Um die Aktion zu fördern, werden 50 Shirts vor dem Spiel am Fanshop verschenkt. Auch 2000 Klatschpappen, selbstverständlich in der Farbe der Hoffnung, werden ausgegeben.

Tilburg Trappers

Auch in den Niederlanden freut man sich gegen Südvizemeister Rosenheim auf ein ausverkauftes Haus. Dazu konnte die Personalabteilung verkünden, dass Diego Hofland seinen Arbeitsvertrag bis 2024 erfüllen wird und der niederländisch-kanadische Torhüter Cedrick Andree verlängerte sogar um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2025/26.

Crocodiles Hamburg

Die Elbestädter, die gegen den SC Riessersee in die vorzeitigen Sommerferien gehen mussten, werden am 1. April in der Karl-Schneider-Halle ihre Saisonabschlussparty feiern. Höhepunkte werden ein Interview mit Henry Thom und Sven Gösch sein, sowie die Versteigerung der Play-Off-Trikots und die Spielerverabschiedung.

EC Peiting

Zwei Urgesteine werden den ECP verlassen. Torhüter Florian Hechenrieder, seit 2010 durchgehend in Peiting (562 Spiele) aktiv beendet seine Karriere ebenso wie Tim Rohrbach. Auch Rohrbach war seit 2010 für Peiting aktiv, blieb seinem Verein durchgehend treu, bis auf einen Ausflug in die sechstklassige Bezirksliga, wo er für die SG Bad Bayersoien/Peiting kurzfristig aushalf, bestritt er 363 Spiele für den ECP.

Memmingen Indians

Auch in Memmingen verlassen Spieler den Verein. Drei sind mit Donat Peter, Leon Kittel und Maxim Kryvorutskyy schon bekannt. Peter wird sich einem Verein in der DEL2 anschließen, bei Kryvorutskyy ist der neue Verein noch nicht bekannt und Leon Kittel beendet aus beruflichen Gründen seine Spielerkarriere.

Black Dragons Erfurt

Aus Erfurt kann lediglich berichtet werden, dass sechs Spieler über einen Vertrag bis mindestens März 2024 verfügen, Bosas sogar bis März 2025. Die übrigen fünf sind Torhüter Kessler, die Verteidiger Jakob und Mannes sowie die Stürmer Banach und May.

EHC Klostersee

Die Grafinger suchen Verstärkungen für die erste Mannschaft und organisierten für diese Woche das Tryout 2023. Ob es erfolgreich war, wird sich in der Saisonvorbereitung im September zeigen.

Passau Black Hawks

Kurz nach dem Ende der Oberliga Saison 2022/23 geben die Passau Black Hawks die weitere Zusammenarbeit mit ihrem sportlichen Leiter Christian Zessack bekannt. Bereits vor Wochen hatte Christian Zessack aufgrund der Doppelbelastung von Beruf und Eishockey seinen Rückzug erklärt.

Moskitos Essen

Lettische Power für die Moskitos. Die zuletzt sportlich enttäuschenden Ruhrpottler sicherten sich die Dienste des Kontingent-Duos Sandis Zolmanis und Elvijs Biezais. Zolmanis wechselte am Ende der vergangenen Saison nach Kitzbühel, Biezais ging bereits letzten Oktober von den Hannover Indians nach Herne.

Füchse Duisburg

Auch an der Wedau gibt es schon jetzt eine personelle Änderungen zu vermelden. Brooklyn Beckers, Tom Orth und Tim Schröder werden weiterhin für die Füchse auflaufen.

EV Füssen

Stürmer Julian Straub und Verteidiger Lukas Slavetinsky bleiben den Allgäuern erhalten. Trainer Kujala: „Slava spielt durch seine Erfahrung und sein Spielverständnis eine große Rolle. Er bringt uns in der Defensive Sicherheit und ist mit seinen offensiven Qualitäten sehr wichtig für uns.“

Lindau Islanders

Vier Akteure der Bodenseer werden nicht mehr für die Islanders auflaufen. Ace Cowans, Ludwig Danzer, Nico Kolb und Arturs Sevchenko verlassen den Verein. Als Neuzugang konnte Nicolas Strodel vom Absteiger Landsberg Riverkings verpflichtet werden.

Herforder EV Ice Dragons

Der vor der Saison aus Dinslaken gekommene Stefan Dreyer verlässt die Ice Dragons nach einer Saison wieder.

Herner EV Miners

In Herne gab es nach dem Saisonende gegen Deggendorf die große Abschiedswelle. Erst verließ Denis Fominych den HEV, dann verkündete Björn Linda sein Karriereende. Nun folgten 16 weitere Spieler, so dass auf die Verantwortlichen im Sommer eine Menge Arbeit zukommen wird. Im einzelnen verlassen Nils Elten, Niklas Hane, Michael Gottwald, Chris Seto, Alexander Komov, Lars Stelzmann, Leon Köhler, Braylon Shmyr, Nicolas Cornett, Valentin Der, Emil Lessard-Aydin, Elvijs Biezais und Kevin Kurz die Gysenberger.

Höchstadt Alligators

Bei den Alligators ruht erst einmal der See. Bereits Verträge für die kommende Saison haben Torhüter Dirksen, die Verteidiger Fardoe, Kokes, Stobbe und Vojcak sowie die Stürmer Litesov, Neugebauer, Zbaranski und Zeivald.

Icefighters Leipzig

Auch in Leipzig passierte seit der Saisonabschlussparty am 24. März nichts mehr. Verträge für die kommende Saison haben die Verteidiger Heyter und Miethke sowie die Stürmer Burns und Miguez.

Hammer Eisbären

Auch in Hamm ist im Augenblick Frühlingsruhe angesagt. Die einzigen zwei Verträge für die nächste Saison haben Verteidiger Spacek und Stürmer Reichert.

Rostock Piranhas

Die einzige Personalie ist eigentlich schon etwas älter. Coach Lenny Soccio hat seinen Vertrag verlängert. Dazu Vizepräsident Trems: „Lenny hat in kurzer Zeit mit Erfolgen seine Qualitäten bewiesen. Wir sind glücklich, dass wir die kommende Saison gemeinsam angehen. Ich freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.”

Tölzer Löwen

Auch in Tölz werden etliche Spieler den Verein verlassen. Aus eigenem Wunsch gehen Tyler Ward, Nick Huard, Ludwig Nirschl und Oliver Ott. Keine Vertragsverlängerung erhielten Maximilian Brandl, Timo Sticha, Dillon Eichstadt, Felix Ribarik und Josef Hölzl.