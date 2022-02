Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 24-jährigen Verteidiger Tobias Schmitz von den Crocodiles Hamburg haben die Moskitos Essen kurz vor Transferschluss in der Defensive noch einmal nachgelegt.

Der in Krefeld geborene Linksschütze ist 1,91 Meter groß und wiegt 94 Kilogramm. Erfahrungen hat er bereits in 21 DEL-Partien für die Iserlohn Roosters und 34 DEL2-Spielen für die Bayreuth Tigers sammeln können. In Hamburg erzielte er in dieser Saison in elf Spielen vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Vorlagen). Mit Tobias Schmitz verstärken die Essener die Defensive nach den vielen verletzungsbedingten Ausfällen innerhalb der Saison.