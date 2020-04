Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit einem weinenden und einem lachenden Auge müssen die Wohnbau Moskitos Essen einen Spieler verabschieden, der seinesgleichen sucht. Veit Holzmann gab immer 100 Prozent, egal ob auf dem Eis oder daneben und hatte immer ein Lächeln, ein netten Spruch oder aufbauende Worte parat. Gerade in der schweren letzten Saison hat er seine Stärken perfekt bewiesen.

Er war ein Führungsspieler für die jungen Mitspieler und hatte den perfekten Draht zur DNL-Mannschaft der DEG, wodurch er den Moskitos immer wieder sehr geholfen hat. Auch in Richtung Fans hatte er absolut keine Berührungsängste, war immer bereit für Selfies oder einen netten Plausch. Und seine Einlauf-Show-Einlagen werden unvergessen bleiben.

Im Alter von 28 Jahren beendet er seine aktive Eishockeykarriere und widmet sich nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Studium einer Kariere fern ab vom Eishockey.

„Veit hat mir und dem Verein in der letzten Saison extrem geholfen. Er war stand uns immer mit Rat und Tat zur Seite und hat in den wichtigen Momenten die richtigen Impulse gesetzt. Er war ganz klar eine stabile Säule in der Mannschaft und mitverantwortlich dafür, dass die Mannschaft am Ende nochmal glänzen konnte. Ich bin traurig einen solchen Charakter zu verlieren. Eins ist klar: Veit ist jederzeit am Westbahnhof willkommen“, meint Thomas Wilken, 2. Vorsitzender der Moskitos Essen.