​Die aktuelle Eishockeysaison in der Oberliga Nord ist für die Moskitos Essen sehr durchwachsen gestartet. Das hat nun Konsequenzen: Frank Petrozza ist nicht mehr Trainer des Teams.

„In den letzten Tagen ist die aktuelle Situation zwischen Trainer Frank Petrozza und dem Vereinsvorstand aufgearbeitet worden. Nach einem weiteren intensiven Gespräch sind beide Seiten zu dem Ergebnis gekommen, dass die erste Mannschaft einen neuen Impuls benötigt“, erklären die Essener in ihrer Mitteilung. „Somit wird Frank Petrozza als Trainer des Oberliga-Teams mit sofortiger Wirkung und in gegenseitigem Einvernehmen von seinen Ämtern entbunden. Bis auf Weiteres wird U20-Trainer Sergej Hatkevitch das Team trainieren und auch beim Spiel am Mittwoch betreuen.“



„Wir möchten uns bei Frank bedanken, dass er mit uns den eingeschlagenen Weg in den letzten 2,5 Jahren gegangen ist“, so der Vorsitzende Thomas Böttcher. „Frank Petrozza hat einen großen Anteil daran, dass die Moskitos Essen in die Oberliga Nord zurückkehren konnten“, heißt es in der Mitteilung.