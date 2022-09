Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im Saisoneröffnungsspiel der Eishockey-Oberliga Nord wurde den gut 1500 Zuschauern am Essener Westbahnhof ein spannendes Spiel geboten: Im Derby gegen den Wiederaufsteiger EV Duisburg gewannen die Moskitos Essen mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. „Es hätte keiner etwas sagen können, wenn wir gewonnen hätten“, sagte EVD-Trainer Alex Jacobs. Sein Gegenüber Frank Petrozza betonte: „Es war ein gutes Spiel mit starken Torhüterleistungen auf beiden Seiten.“

Die Moskitos kamen in den ersten Minuten stark aus der Kabine, doch je länger das Spiel dauerte, desto besser kamen die Füchse ins Spiel und hatten auch die besseren Chancen. Dennoch gingen die Gastgeber durch Enrico Saccomani in Führung, der kurz vor EVD-Goalie Niklas Lunemann am schnellsten reagierte. Der Mittelabschnitt ging dann allerdings an die Duisburger, die aber zu wenig aus ihrer Feldüberlegenheit machten – denn nach 40 Minuten standen 32:18 Schüsse für den EVD zu Buche. Den verdienten Ausgleich erzielte Lennart Schmitz nach einem Schuss von Tobias Fischer. Im Schlussabschnitt kamen die Essener wieder besser ins Spiel, doch Großchancen konnte der EVD, der aufgrund technischer Probleme erst seit Dienstag daheim an der Wedau trainieren konnte und daher nach Wesel, Dinslaken und Krefeld ausweichen musste und nur selten komplett üben konnte, weitgehend verhindern: Torhüter Lunemann stoppte die Gastgeber in dieser Phase zweimal entscheidend. Zu Beginn der Verlängerung verpasste Linus Wernerson-Libäck die Riesenchance zum Siegtreffer – ein Konter brachte schließlich den Erfolg für Essen, den Mitch Bruijsten im wiederholten Nachschuss sicherstellte. Kein Lob kassierten die Unparteiischen, die auf beiden Seiten einige Male daneben lagen.



Tore: 1:0 (9:49) Saccomani (Schneider, Schmitz), 1:1 (38:46) Schmitz (Fischer, Fomin), 2:1 (62:27) M. Bruijsten (Slanina, Frick). Strafen: Essen 12, Duisburg 16. Zuschauer: 1509.