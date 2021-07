Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ein weiterer junger Stürmer wird ab der neuen Saison das Trikot der EXA Icefighters Leipzig tragen. Die Rede ist von Moritz Miguez. Der 22-jährige Stürmer spielte die letzten drei Jahre für den SC Riessersee und entschied sich nun in heimatliche Gefilde zu wechseln. In Berlin geboren und aufgewachsen, spielte Miguez im Nachwuchs bereits für Crimmitschau, bevor es ihn für drei Spielzeiten nach Nordamerika verschlug.

Sein neuer Coach Sven Gerike kennt den 1,81 Meter großen Linksschützen schon lange. „Ich hatte schon in Salzburg erste Begegnungen mit ihm, als er sich für eine Stelle in der Red-Bull-Akademie bewarb. Dann haben wir 2018 beim Umzug in den Kohlrabizirkus schon einmal über einen Wechsel nach Leipzig gesprochen, der vor allem gescheitert ist, weil damals die Situation bei uns lange ungeklärt war. Ich habe seinen Werdegang aber weiter verfolgt und freue mich nun, dass es mit der Verpflichtung von Moritz endlich geklappt hat“, berichtet Gerike.



Miguez wird nicht nur zum Eishockey spielen in die Messestadt wechseln, sondern auch eine Ausbildung beginnen. Sven Gerike sagt dazu: „Moritz unterzeichnet bei uns direkt einen Vertrag für die nächsten drei Spielzeiten, um ihm und uns Planungssicherheit zu geben. Wir bekommen einen hungrigen und spielintelligenten Stürmer, der taktisch diszipliniert auf allen Positionen in der Offensive einsetzbar ist. Das gibt uns weitere Möglichkeiten bei der Zusammenstellung der Reihen. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit Moritz.“