​Die Hannover Scorpions haben sich erneut zweimal verstärkt. So kommt der britische Nationalspieler Mike Hammond, derzeit noch bei der Weltmeisterschaft in Riga beschäftigt, in die Wedemark. Außerdem schließt sich Thomas Supis, zuletzt bei den Dresdner Eislöwen, den Mellendorfern an.

Hammond, 1990 in Brighton geboren, kanadischer und britischer Staatsbürger, hat in den vergangenen fünf Spielzeiten in 255 Begegnungen 338 Scorerpunkte erzielt (Einsätze für die Nationalmannschaft nicht eingeschlossen) und war in der vergangenen Saison der beste Vorlagengeber und Scorer seiner Liga mit britischer Staatsbürgerschaft. Er spielte für Coventry Blaze, begann die Saison aber in Dänemark bei den Odense Bulldogs und Frederikshavn White Hawks. 2019/20 lief er in der DEL2 für die Lausitzer Füchse und mit 67 Scorerpunkten der Topscorer seines Teams.

Verteidiger Thomas Supis kommt von den Dresdner Eislöwen. Supis, 1,86 Meter groß und 95 Kilogramm schwer, war bereits zweimal Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin und in den vergangenen zehn Spielzeiten in 189 DEL-Spielen und in 230 DEL2-Spielen aktiv.