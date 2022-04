Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Hannover Indians verabschieden die ersten Spieler aus dem letztjährigen Oberliga-Kader. So werden Stürmer Mike Mieszkowski und Verteidiger Philipp Hertel nicht mehr für den ECH auflaufen.

Mieszkowski hatte eine Option zur Vertragsverlängerung, die er aber nicht nutzte. Er wird sich einem Club in der DEL2 anschließen. Verteidiger Philipp Hertel erhielt von den Indians kein neues Vertragsangebot.



Indians-Coach Lenny Soccio: „Ich danke Mike und Philipp für ihre Leistungen im Trikot der Indians. Mike wünsche ich viel Glück in der DEL2. Gut für ihn, dass er nochmal die Chance bekommt, in der zweiten Liga zu spielen. Die Entscheidung, Philipp kein neues Vertragsangebot zu unterbreiten, war hart für uns. Er hat in jedem Spiel immer sein Bestes gegeben und auch bei uns eine tolle Entwicklung gemacht. Wir haben uns aber entschieden, in der Verteidigung ein wenig umzubauen. Wir planen aktuell mit zwei neuen Verteidigern.“