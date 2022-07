Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 23-jährige Michel Limböck spielt auch in der Oberliga-Saison 2022/23 für die Hammer Eisbären.

Er wechselte in der letzten Saison vom Deggendorfer SC aus der Oberliga Süd an den Maxipark. „Ich freue mich wirklich sehr, nach meiner Verletzung weiter in Hamm spielen zu dürfen. Ich bin motiviert und blicke nach vorne in der Hoffnung und Erwartung, dass wir es in die Pre-Playoffs schaffen. Wir wollen den Fans für die großartige Unterstützung etwas zurückgeben“, freut sich Limböck auf eine weitere Saison im Eisbären-Trikot.