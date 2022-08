Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die EG Diez-Limburg hat Michael Brunner unter Vertrag genommen. Der junge Verteidiger kommt über den Nachwuchs, den EHC Straubing und der DNL U20 des EV Landshut, an die Lahn.

In Landshut bekam der Verteidiger eine Förderlizenz für die Passau Black Hawks in der Oberliga Süd, bestritt dort seine ersten zehn Spiele im Seniorenbereich.

Die Gründe, warum die EGDL Brunner verpflichtet, erklärt Arno Lörsch: „Wir wollten bewusst noch einen weiteren jungen Verteidiger und Michi ist ein Spieler mit Perspektive, welcher eine gute Ausbildung beim EV Landshut genossen hat. Auch sein Agent bestätigte uns, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für ihn gekommen ist, in den Seniorenbereich dauerhaft zu wechseln. Auch das Verhältnis zwischen Eishockey und Beruf passt für beide Seiten, so wird er die letzten Züge seiner Ausbildung bei unserem Sponsor, der Limburger Sicherheitstechnik, verbringen. Hierfür auch nochmals ein Dankeschön an Willi Lotz.“