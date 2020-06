Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Icefighters Leipzig haben Stürmer Maximilian Spöttel verpflichtet, der in der vergangenen Saison beim ERC Sonthofen unter Vertrag stand, aber verletzungsbedingt kein Pflichtspiel absolvieren konnte.

„Diesen Spieler wollte ich schon länger in meinem Team haben“, sagt Leipzigs Trainer Sven Gerike. Und er fügt hinzu: „Max hat schon bewiesen, dass er in dieser Liga eine echte Verstärkung sein kann. Er ist technisch und läuferisch sehr stark. Letzte Saison hatte er mit seiner Verletzung sehr viel Pech. Wir sind uns sicher, dass er wieder vollkommen fit wird auch das Umfeld ist ihm nicht fremd.“

Spöttel kommt aus dem Nachwuchs von Bad Nauheim. Er durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften der Roten Teufel und schaffte es dann sogar in das DEL2-Team. Drei Jahre ging er für seinen Heimatverein in der zweithöchsten Spielklasse auf Torejagd. Dann folgte 2016 sein Wechsel in die Oberliga. „Das hatte damals nicht nur sportliche, sondern auch private Gründe“, sagt Spöttel selber dazu. Nach einem kurzen Intermezzo in Essen schlug er in Timmendorf als Youngster direkt ein und kam 2017 nach Halle. Zwei Jahre spielte er für die Saale Bulls und scorte auch dort fleißig. „Das war eine gute Zeit. Wir hatten sportlich zwei ganz gute Jahre. Nur in den Play-offs klappte es nicht wie gewünscht“, erzählt Spöttel über diese Zeit. An die Derbys erinnert er sich auch noch: „Derbys sind super. Die Stimmung ist geil und beide Fanlager schenken sich genauso wenig, wie die Spieler auf dem Eis“.

Zur letzten Saison wechselte Maximilian Spöttel dann nach Sonthofen. „Im zweiten Vorbereitungsspiel war die Saison schon beendet. Bei einem Zusammenprall, der auch komplett unnötig war, habe ich mir das Kreuzband, Innenband, den Meniskus und den Muskel zerstört. Also kurz gesagt, das komplette Knie. Nach den Operationen und der Reha wird alles wieder funktionieren und ich bin heiß darauf, wieder voll anzugreifen. Ich freue mich unglaublich auf die neue Saison“, berichtet der Neu-Icefighter.