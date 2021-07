Lesedauer: ca. 1 Minute

​Maximilian Spöttel spielt auch in der kommenden Oberliga-Saison für die EXA Icefighters Leipzig. Er kam letzte Saison aus einem „Seuchenjahr“ mit einer schweren Knieverletzung nach Leipzig und wollte den Weg zurück in den Leistungssport meistern.

Anfangs fehlte er noch und arbeitete sich Schritt für Schritt ins Team. Am 13. November in Herford war es dann so weit. Spöttel stand das erste Mal im Trikot der „Eiskämpfer“ auf dem Eis – und traf. In der 23. Spielminute gelang ihm der erste Treffer.



So hatten sich die Verantwortlichen den Neuzugang Max Spöttel sicher vorgestellt, oder? Trainer Sven Gerike blickt zurück: „Wir waren uns sicher, dass mit Max ein Stürmer zu uns gekommen ist, der über ein großes Potential verfügt. Läuferisch, spielerisch und kämpferisch hat er alles was es braucht, um eine echte Verstärkung zu sein. Natürlich haben wir auch offensiv Erwartungen an ihn gehabt. Die einzige Frage war, ob er wieder seinen Rhythmus und sein Spiel finden würde. Ein ganzes Jahr Verletzungspause gehen nicht spurlos an einem vorbei.“

Nach der Saison war es nicht sicher, ob Spöttel bleiben will und die Icefighters ihn behalten würden. „Wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt, in dem wir klar die gegenseitigen Erwartungen formuliert haben. Max war danach genauso zufrieden, wie ich. Und dann stand einer Verlängerung seines Vertrages nichts mehr im Weg. Ich bin mir sicher, dass wir noch lange nicht alles gesehen haben, was Max leisten kann. Wir gehen davon aus, dass er in der kommenden Saison an seine Zeiten vor der Verletzung anknüpfen wird“, erklärt Sven Gerike.