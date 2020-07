Lesedauer: ca. 1 Minute

​Maurice Becker bleibt auch in der kommenden Saison ein Spieler der Rostock Piranhas.

Becker kam vor zwei Jahren aus der Regionalliga und hat eine starke Entwicklung gezeigt. Spielte er in seiner ersten Saison in Rostock noch als Stürmer, übernahm er in der vergangenen Saison die Position des Offensivverteidiger ein und wusste zu überzeugen. Mit seinen 22 Jahren hat sich Maurice Becker zu einer wichtigen Säule im Team entwickelt.