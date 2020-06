Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem zuletzt die Unterlagen zur Lizenzerwerbung für die Oberliga Nord eingereicht wurden, nimmt der Kader der zukünftigen U23-Mannschaft des Krefelder EV weiter Form an. Mit Luc Mansfeld und Mathias Onckels entschieden sich zwei Verteidiger, in Krefeld zu bleiben und das Projekt weiterzugehen.

Die jungen Verteidiger verlängerten um je ein Jahr und gehen damit in ihre zweite Oberliga-Saison insgesamt und beim KEV. Der stämmige und robuste Onckels ist ein Krefelder Eigengewächs und durchlief alle Nachwuchsmannschaften des KEV. Der 21-Jährige Mansfeld kam von der DEG in die Seidenstadt und war zuvor als Gegner des KEV in allen Düsseldorfer Teams aktiv gewesen.

Onckels absolvierte in der abgelaufenen Saison 33 Spiele und erzielte zwei Tore und fünf Vorlagen für den KEV. Mansfeld kommt auf 38 Pflichtspiele, ein Tor und acht Vorlagen. Beide Verteidiger avancierten schon in ihrer ersten Saison beim KEV zu Stammspielern und werden aufgrund der gesammelten Erfahrungen der jüngst abgelaufenen Saison wieder eine wichtige Rolle im Kader von Cheftrainer Elmar Schmitz spielen. „Ich gehe davon aus, dass Luc und Mathias noch einmal zulegen werden. Wir freuen uns, dass wir beide Spieler auch in der kommenden Saison in unserem Kader haben. Mit ihren gerade mal 21 Jahren hatten sie schon im vergangenen Jahr viel Eiszeit und haben noch großes Entwicklungspotenzial. Wir werden sie auf diesem Weg weiter unterstützen“, sagt der Coach.